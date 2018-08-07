«Я разрешаю себе быть плохой мамой»

Мы с детьми сидим в парке, рядом детская площадка, качели, фонтан. У меня в руках пакет из супермаркета, я достаю из него пару пачек чипсов и молочный коктейль. Дети скачут от радости и капают слюной на пакет, я, между прочим, тоже, гуляем мы уже давно и есть очень хочется. Ну и, естественно, когда я открываю пачки с чипсами, голодная орда в лице двух мальчиков моментально вгрызается в еду.

Пока происходило сие действо, я совсем не заметила, что рядом со мной на лавочку присела ещё одна мама с маленькой девочкой. Они смотрели на нас, как на больных чумой. Потом рядом сидящая мама, покачав головой, сказала: «Я своей не разрешаю есть чипсы. Это же вредно!». Мы сидели на лавке, ели свои чипсы, никого не трогали, даже не чавкали почти, и в течение 5 минут умудрились словить совет от совершенно постороннего человека.

— А я своим всё даю, — моментально ляпнула я, успев заметить вспыхнувший осуждением взгляд. Надо сказать, что я придерживаюсь принципов интуитивного питания, поэтому мои дети и я с успехом позволяем себе есть чипсы, фастфуд наравне с домашним супом и цветной капустой. У нас нет проблем с весом или пищеварительной системой. Но вот для общества мы выглядим достаточно плохими. Ещё бы, мать попустительски даёт детям чипсы, да ещё и сама с аппетитом ими хрустит. А когда ей говорят, дескать «Вредно же, алё!», она смеет отвечать в духе «А мне по фигу».

И тут я подумала, что, наверное, это очень здорово — быть вот такой плохой мамой. Ведь как должна вести себя хорошая мать?! Ну, кроме того, что она должна всё успевать, быть удобной вместе со своими детьми, кормить их исключительно правильной едой, развивать и всячески воспитывать. И каждый встречный-поперечный может ей сказать: «Что-то вы, дамочка, не дотягиваете, вон у вашего ребёнка пятно на коленке и сопли!». И хорошая мама хоп под козырёк и рысаком поскакала исправлять ситуацию.

Я сама так делала долгое время! Объясняла свои мотивы, обосновывала всем свою позицию, доказывала своё право делать так, а не иначе. Изучала кучу теорий, которые часто противоречили друг другу, потом терялась. И всё это я делала из желания заслужить звание хорошей матери. Только вот в глазах других людей хорошей мамой стать невозможно, потому что у каждого из нас свои критерии «хорошести».

А вот плохой мамой быть проще. Мне говорят:

— У вас дети чумазые, штаны порвали на горке.

— Так я же плохая мать, у плохих мам всегда чумазые дети в порванных штанах.

И ВСЁ! И никаких полемик о правильной точке зрения, никаких доказываний, что я не верблюд, никаких столкновений. Получив осуждающие взгляды, укоризненные покачивания головой, я удаляюсь со своими Чингачгуками в сторону дома.

— Я плохая мать?! Ну да, всё верно, я плохая мать. Какие у вас ещё ко мне вопросы?!

Плохим мамам можно лежать на диване, спать до обеда, кормить детей чипсами, не мыть посуду, играть в «стрелялку» на компьютере вместе со старшим ребёнком, позволять младшему лежать в луже, не делать с детьми уроки, пить по вечерам вино и не испытывать за это угрызений совести! Это до планки хорошей матери дотянуться тяжело, а плохой мамой быть легко, достаточно больше прислушиваться к себе и меньше к окружающим.

Когда я это поняла и внедрила в свою жизнь, то жить стало намного проще. Потому что постепенно уходят в прошлое все эти стандарты про то, как бы вырастить правильных детей, как бы самой быть правильной, появляется свобода просто дышать и делать то, что нравится. И что забавно, вместе с этим как будто отпадают корки запретов, стыда и вины. И я уже могу смотреть на своих детей своими глазами, а не через призму теорий о воспитании. И так честнее, да и легче.

Мы приходим домой, мой старший ребёнок бежит разгружать посудомойку, потому что плохая мать в лице меня в который раз про это забыла. Моим детям приходится расти самим, ведь плохая мать не будет прилагать больших усилий для этого. Она не будет брать на себя ответственность за детские двойки, неубранную детскую, не будет беспокоиться о потерянной тетрадке. Но яростно защитит своих детей перед несправедливостью учителя или от комментария мимопроходящих советчиков, потому что ей можно, ей не впервой оказаться плохой.

Но, самое главное, для плохой мамы важнее всего получать от материнства кайф — запретный плод в современном родительстве.