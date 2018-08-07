Сексолог из Уфы Артур Салахов: «Нужно оказывать помощь педофилам, ведь это заболевание»

Сексолог Артур Салахов рассказал ГорОбзор.ру, можно ли стать геем и как появляются насильники и педофилы, как родители ломают психику детей, почему необходимо говорить с ребенком о сексе и преподавать сексуальное воспитание в школе.

— В отличие от большинства западных стран, в России нет сексуального образования в школах: детям рассказывают о репродуктивной системе на биологии, но специальных уроков или дисциплин, посвященных межполовым отношениям, не проводится. А вместе с тем, по количеству абортов, в том числе среди подростков, наша страна по-прежнему занимает лидирующее место в мире. Почему в школах и семьях тема секса табуирована? Когда и как нужно разговаривать с детьми о сексе?

— Довольно часто сексуальные проблемы идут с детства. Ко мне на прием приходят люди, которые не могут завести отношения, не могут вступить в сексуальную связь, не могут наладить половую жизнь. Это люди, у которых родителями с детства были продиктованы нежизнеспособные установки. У каждого родителя есть свои взгляды на сексуальное воспитание, они говорят: «Вот нам же ничего не рассказывали, и мы смогли завести семью, ребенка, все нормально». Они боятся, что такие разговоры развращают их детей, хотя этим бы занимались специалисты. Это же не рассказы о том, в каких позах надо заниматься сексом, упор ведь делается на отношения между людьми. В определенные периоды развития дети должны знать определенные понятия. Например, чем отличается мальчик от девочки, дети должны знать о контрацепции уже в конкретном возрасте. Это незнание очень сильно отражается на статистике абортов и статистике венерических заболеваний в подростковом возрасте. Есть страны, где практикуется сексуальное образование, они занимают последние позиции в таких рейтингах. В семье решает каждый сам, как воспитывать своего ребенка, остается просвещать детей только родителям. Если будет какая-то государственная программа, то было бы очень хорошо.

— Бывали ли в вашей практике случаи, когда родители травмировали психику детей неправильными разговорами о половых отношениях? Какие фобии навязывают нам родители?

— Самое частое, не назвать это фобиями, это запугивание детей некими последствиями мастурбации. В подростковом периоде это явление физиологическое, половой рост детей не совпадает с социальными понятиями о нормах. В среднем половое развитие начинается в 12 лет, а в брак вступают с 18-летнего возраста, но до этого момента ведь есть половое желание, его надо реализовывать. Родители либо в профилактических целях, либо после того, как застукали ребенка за этим занятием, начинают рассказывать ребенку ужастики, например, про слепоту. Дети после этого ставят крест на своей сексуальности, отсюда возникают проблемы во взрослой жизни.

Ко мне на прием ходила пара, которая была в браке несколько лет, но у них еще не было половых контактов, говорят: «Детей уже надо». Начинаешь выяснять, оказывается, что у обоих было очень жесткое воспитание. Жене в детстве всегда все запрещали в сексуальном плане, ничего не рассказывали, пугали рассказами, что воспользуются ею, что секс должен быть только после свадьбы. Ну вот свадьбу сыграли, а фобии остались. Ей повезло, что попался не очень активный в сексуальном плане молодой человек, у него так же не было опыта половой жизни.

— Когда и как нужно разговаривать с детьми о сексе?

— У детей есть разные периоды развития, в эти периоды нужно говорить о том, что важно именно в этот момент. Допустим, возрасте до 5-6 лет надо объяснять отличия девочек и мальчиков, нужно говорить, как называются половые органы, главное, называть все своими именами, а не эвфемизмами, не «пирожками», а как анатомически они называются. До наступления физиологической половой зрелости дети должны знать о контрацепции. Главное — не запугивать детей, они должны видеть хорошие отношения между родителями. Некоторые родители даже боятся поцеловаться перед своими детьми, а потом приходят на прием искалеченные взрослые, которые не могут сойтись с любимым человеком, потому что не принято так было в семье.

— К Вам приходят люди с нетрадиционной ориентацией? Правильно ли вообще употреблять выражение «нетрадиционная ориентация», ведь на данный момент ученые говорят, что это разновидность нормы, а не заболевание? Работаете ли Вы с ними? И если да, то над чем?

— Сейчас гомосексуальность не является заболеванием, она была исключена из международной классификации болезней. Ко мне приходят люди с гомосексуальной ориентацией, но приходят они не по причине своей ориентации, а по тем же причинам, что и остальные, например, проблемы с партнером. Гомосексуальность не является чем-то плохим.

— Отличается ли гомосексуальная ориентация от гомосексуального поведения? Развейте или подтвердите миф о том, что можно стать геем.

— Сейчас считается, что гомосексуализм — врожденное явление. Оно может быть приобретенным, но в особых условиях. Если человека из этих условий убрать, то через какое-то время он вернется к своей ориентации.

— Какая конкретно среда?

— Например, закрытые мужские организации по типу тюрем, места заключения несовершеннолетних, дома-интернаты. В закрытых мужских коллективах могут быть сексуальные нападки. Человек просто привыкает к таким условиям, а стоит его убрать из них, он возвращается к нормальной жизни.

— То есть он не становится геем?

— Нет.

— Девиация на сексуальной почве — в чем первопричина?

— Во-первых, есть разные девиации, соответственно есть разные причины. Очень много девиаций возникает вследствие нарушений психосексуального развития. Девиации могут возникнуть от механизма импринтинга, когда в детстве с человеком что-то сделали, и он это запомнил и пытается это воспроизвести в таком же виде.

— Артур, едва ли не каждую неделю в СМИ Уфы появляются сообщения о жертвах педофилов. Педофилия — это болезнь?

— Да, это заболевание.

— Какой типичный портрет педофила?

— В основном, это человек, в отношении которого совершались действия сексуального характера в детстве. Эти люди обычно довольно слабохарактерные, не проявляют мужскую агрессию, манерные, спокойные, предпочитают общение с детьми, очень часто трудоустраиваются на работу, связанную с детским коллективом. Понятно, что не все. Это случаи, которые попадают под уголовное преследование, которые описаны. Это люди заводят семью «для галочки», бывает, что педофилы женятся на женщине с детьми, чтобы быть ближе к ребенку.

— Вы сказали, что педофилами становятся, если над ними совершили действия сексуального характера в детстве. Тот, кто совершал эти действия, выходит, что тоже педофил? Где начало этого круга? Педофилами рождаются или становятся?

— Есть несколько факторов. Этот вопрос не полностью изучен, но зачастую над будущими педофилами в детстве надругались. Это пример механизма импринтинга. Они в дальнейшем выбирают жертв того возраста, когда над ними самими было совершено насилие. Точно сказать врожденное это влечение или нет в настоящее время нельзя.

— Можно ли выявить педофила в юном возрасте?

— Нет, это должно быть уже сформировано сексуальное влечение. Подростки сами дети.

— В обществе бытует мнение, что если человек — гей, то он по определению педофил. Как это близко к правде?

— Совершенно не связанные понятия «гомосексуализм» и «педофилия».

— Как Вы считаете, нужно помогать и оказывать помощь людям, которые осознают, что у них есть склонность к педофилии, но не совершают противоправных действий?

— Естественно, им нужно оказывать помощь, тем более это является заболеванием. В обществе очень сильная негативная настроенность против таких людей. Сами больные боятся обращаться за помощью, хотя ничего и не совершали, потому что боятся уголовной ответственности, боятся, что их могут привлечь просто по факту заболевания. Это психическое расстройство, которым нужно заниматься. Они испытывают мучения, потому что у них есть влечение к детям, часто осознают, что это неправильное, но ничего с этим не могут сделать без квалифицированной помощи.

— Решением проблемы педофилии многие предлагают химическую кастрацию. Как сильно действенен этот способ?

— Такая кастрация предлагается в виде лечения тем, кто уже совершил преступные действия и у этого человека есть диагноз «Педофилия». Для тех, кто не совершал таких деяний, но есть диагноз и они обратились за помощью, рекомендована психотерапия. Химическая кастрация может снизить сексуальное влечение, но оно может выразиться в чем-то другом, вплоть до агрессивных действий не сексуального характера. Но в Башкирии нет практики психотерапии, потому что просто люди боятся обращаться.

— Но Вы гарантируете анонимность таким людям?

— Да, врачебная этика говорит о том, что никому ничего рассказано не будет. Естественно, если человек не совершал преступлений, тогда врач должен сообщить в правоохранительные органы

— По официальным данным МВД России, преступлений, охарактеризованных как изнасилование или покушение на изнасилование в 2017 году было 3,5 тысяч. Это большая цифра? Толкает ли на насилие поведение жертвы либо такова природа самого насильника?

— Я не владею статистикой МВД за последние годы, не могу сказать. Но, естественно, обвинять жертву насилия никак нельзя, потому что есть ответственность и каждый несет ее за себя. Избежать насилия можно соблюдая элементарные правила безопасности, хоть и понятно, что нельзя совершать насильственные действия, но, к сожалению, они происходят. Почему общество перекладывает ответственность с жертвы на насильника — сложный вопрос.

— Правда ли что преступники насилуют ради ощущения безраздельной власти или для вымещения злости, и насильники не ищут сексуального удовлетворения?

— Да, есть разные мотивации для совершения преступления. Часто бывает такое, что насильник показывает свое превосходство над женщинами. Опять же, все идет из детства или прошлого. Например, мужчине отказала какая-то девушка, он эти неотреагированные чувства выплескивает в насилие. Многие насильники даже заставляют своих жертв говорить, просить прощение, делать то, что они скажут. Это доставляет им эмоциональную разрядку. Зачастую действия насильника не сконцентрировано именно на сексуальном контакте, а сконцентрировано на демонстрации силы и превосходства.

— Одно из последних исследований в области сексологии говорит о том, что секс улучшает физиологическое и психологическое состояние. Это действительно так? Как это работает?

— Да, такие исследования существуют, и если говорить про физиологическое состояние, то считается, что оно улучшается. Понятное дело, что секс — это не жизненно необходимая потребность, но когда его нет, то могут возникнуть какие-либо расстройства. В плане улучшения здоровья, то для мужчин секс — это профилактика застойных явлений в области малого таза, та же простата, о которой постоянно упоминается в рекламе. После сексуальных контактов выделяются гормоны у мужчин, один из основных гормонов — тестостерон, который улучшает настроение, снижает вес, улучшает качество жизни.

Для женщин секс является профилактикой различных заболеваний в тех случаях, когда она испытывает физиологический оргазм. Если она его не испытывает, а после полового контакта есть тяжесть, неудовлетворенность, нет разрядки — это не есть хорошо. У женщин так же выделяются гормоны, которые повышают настроение, являются профилактикой застойных заболеваний. Гинекологи постоянно советуют либо сексом занимайтесь, либо рожайте.

— Как это близко к правде такое утверждение?

— Особой связи я не вижу. В природе есть закон: «Если какой-то орган не используется, то он немного „атрофируется“, переносится внимание на другое». Есть такое, что неотреагированное желание может влиять на психологическое состояние, безусловно, возникает раздражительность, лабильность эмоций, неустойчивость настроения. Опять же, все зависит от человека. Если для него значима половая жизнь, то ему будет тяжело пережить воздержание.

— Женский оргазм — это обязательное условие? Кто-то ведь получает удовольствие просто от самого процесса.

— Условие необязательное. Половина женщин не испытывает оргазма при половом контакте. Если есть секс и нет разрядки, остается тяжесть в области малого таза и психологический дискомфорт, то это не очень хорошо. А если половой контакт у женщин протекает так, что она испытывает удовольствие и не обязательно это должно завершиться оргазмом, то ничего страшного.

— Хороший секс — как его можно описать?

— Я думаю, когда оба партнера довольны. В сексологии есть такие понятия как «норма индивидуальная» и «норма парная». Если они совпадают, совпадают физиологические возможности, устраивает психологический контакт, если ты испытываешь удовольствие после сексуального контакта, то все хорошо.

— Секс и любовь — это похожие понятия? Существует ли любовь с первого взгляда?

— Любовь и секс, конечно, разные понятия. У сексуальных контактов есть множество мотивов: для здоровья, по любви, приключенческие причины, мотив сблизиться с человеком, из-за материальных благ. Любовь — это кое-что другое. Хорошо, когда сексуальные контакты происходят с любимым человеком. Это всегда приятнее, доставляет больше удовольствия, в том числе, в психологическом плане. Отождествлять эти два понятия не стоит.

Любовь с первого взгляда может быть, конечно. Вообще очень тяжело давать оценку такому понятию как «любовь».

— С точки зрения науки, как часто получаются идеальные пары? Какие совпадения должны быть у идеальной пары?

— Нельзя сказать, что существуют идеальные пары, но можно стремиться к нахождению такой пары. В сексологии есть такое понятие как «пять брачных факторов», если они все совпадают, тогда получается довольная пара. В это понятие входит: совпадение в сексуальных предпочтениях, психологически люди подходят друг другу, подходят по уровню интеллекта и интересов, финансовое соотношение, физический фактор, который определяется физическим обликом. Эти факторы были описаны еще основателем советской сексологии Васильченко, и они сохраняют свою актуальность до сих пор.

— Мы вступаем в эру роботов. Как думаете, возможен ли секс робота и человека, каким он мог бы быть?

— Я видел новость, что в Москве открылся отель с секс-куклами, роботами, в Японии очень развита эта индустрия. В связи с тем, что прогресс растет, время ускоряется, очень мало времени на личное общение, меньше живых встреч, можно сказать, что такие явления будут нарастать, когда легче будет заняться сексом с роботом, чем пойти и потратить время и силы на общение с живым человеком.

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