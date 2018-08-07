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Как государство заботится о зубах наших детей
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Как государство заботится о зубах наших детей 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Каждый гражданин Российской Федерации имеет на руках полис ОМС для получения бесплатных медицинских услуг. С обычными поликлиниками все понятно, а вот что касается стоматологии, здесь многие не в курсе, какие именно услуги предоставляются бесплатно. Все понимают, что раз бесплатно — значит некачественно, плохими материалами и больно. Конечно, из рассказов наших бабушек и мам в их молодости именно так и было. Я сама помню, как мне в 6 лет лечил зуб орущий стоматолог: «Мамаша, держите голову своему ребенку!». К счастью, те времена прошли, качество стоматологических услуг выросло, а с ними выросли и цены. Прайс на детскую стоматологию находится на уровне со взрослыми ценами. Поэтому надо знать, какие услуги можно получить бесплатно по ОМС, а за какие придется платить.
Что предлагают нашим детям стоматологические поликлиники по программе ОМС:
Лечение кариеса и пульпита материалами российского производства, сюда же входит специальная паста для чистки зубов.
Использование анестезии российского производства.
Первичная и повторная консультация ортодонта.
Диагностические исследования гипсовых моделей для составления плана лечения и выбора необходимой пластинки или брекет-системы.
Изготовление обычной пластмассовой пластинки с вестибулярной дугой, проходящей по поверхности зубов. При необходимости пластинку можно дополнить окклюзионной плоскостью для борьбы с глубоким прикусом и заслонкой для языка при неправильном глотании и при несмыкании передних зубов.
Коррекция ортодонтического аппарата, а также ремонт пластмассового базиса пластинки.
Как видно, расширяющие винты, а также двухчелюстные аппараты, тем более капы, идут за счет родителей. В принципе, если ребенку требуется незначительная коррекция, направленная на расширение челюстей, то, оплатив сам винт, вам удастся сэкономить на самой пластинке. К сожалению, на более сложные, двухчелюстные аппараты, капы, а уж тем более на брекет-систему бесплатная помощь не распространяется. Список лечебных мероприятий небольшой, но все-таки что-то бесплатно сделать можно. Вот, например, в Израиле, стране, где стоматологическая помощь оказывается на высшем уровне, в страховку не включена стоматологическая помощь, и все лечение осуществляется платно, между прочим, как и наркотическая, и психиатрическая помощь. Снизить ценник на лечение можно, только купив специальный страховой полис. Все-таки есть страны, занимающиеся именно профилактикой стоматологических заболеваний и лечением начальных форм кариеса. К ним относятся Германия, Англия, Италия, Бельгия, Соединенные Штаты Америки, Голландия, Финляндия и др. Причем важным условием для получения бесплатного лечения являются обязательные контрольные посещения стоматолога раз в полгода. Такая система дисциплинирует население. Ну кто согласится отдать кучу денег за лечение пульпита из-за пропуска одного контрольного осмотра. А ценник там такой, что можно машину купить за деньги, потраченные на лечение кариесов и пульпитов. Могу вас немного успокоить, что ортодонтическое лечение на брекет-системе оплачивается везде самостоятельно. А в США — так вообще, для того чтобы тебе оказали бесплатную стоматологическую помощь, необходимо купить минимальную, отдельную от обычной медицинской страховку на год. А если ты и этой страховки иметь не будешь, то тебя обязуют еще и штраф заплатить государству.
Профилактические осмотры
Еще одним немаловажным проявлением заботы о детях являются обязательные профилактические осмотры и диспансеризация. В нашей стране профилактически ребенок посещает стоматолога в 1 месяц (это уточнение добавлено с января 2018 г.), не все мамы и педиатры придерживаются данным рекомендациям. Здесь уклон делается больше на состояние слизистой полости рта ребенка, состояние уздечек языка и губ. Далее идет осмотр стоматолога в 1 год. Государственные стоматологические заведения обязаны заниматься профилактикой стоматологических заболеваний ежегодно, принимая школьников и детей в поликлинике либо в условиях выездного стоматологического кабинета. Проводят для детей обучающие уроки по правилам ухода за полостью рта, делают чистку зубов с покрытием фторсодержащих лаков и, при необходимости, делают герметизацию фиссур постоянных зубов. Обязательное посещение ортодонта проводится при диспансеризации перед поступлением в садик и школу. Надо понимать, что такие осмотры проходят быстро и поэтому не всегда качественно. Вся ответственность о здоровье зубов и правильном прикусе ложится на родителей ребенка. Бесплатное лечение есть. Но стоит ли им пользоваться? Государственная поликлиника для пациента, жаждущего получить услуги бесплатно, — это всегда запись на месяц вперед, длинная очередь в коридоре и задержка приема неизвестно на сколько, отсутствие должного подхода к ребенку из-за нехватки времени и использование отечественных препаратов и материалов. Поэтому, чтобы избежать данных неприятных инцидентов, займитесь профилактикой кариеса своего ребенка. Не поленитесь использовать свой сертификат ОМС по назначению один раз в год. Сэкономьте хотя бы на пломбах, вдруг ребенку понадобится ортодонтическое лечение, которое является одной из самых дорогих услуг в стоматологии. Платно или бесплатно лечиться — решать родителям. Главное, чтобы у ребенка все манипуляции в полости рта вызывали только положительные эмоции и приводили к качественному лечению.
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