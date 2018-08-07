Спасите Диму из заточения смерти

Грибки и бактерии убивают двухлетнего Диму. Кроха месяцами лежит в больницах и реанимациях. Страшный диагноз — хроническая гранулематозная болезнь — отбирает у крохи детство, а скоро может отнять и жизнь. Только трансплантация костного мозга может спасти Диму. Но ее стоимость настолько велика, что родители мальчика никогда не соберут деньги на его спасение. Стоимость ТКМ для Димы — 25602500 рублей.

Вы можете спасти жизнь двухлетнего малыша прямо сейчас!

ПОМОЧЬ ДИМЕ

Диме два годика, но его детство так и не наступило. Хроническая гранулематозная болезнь изолирует его от мира. Это страшное заболевание означает, что иммунитет мальчика не справляется со многими видами бактерий и грибов. Любая незначительная бактерия для нас с вами может стать причиной смерти ребенка.

Первый год жизни Дима провел в больницах и реанимациях, пережил несколько операций. Все началось с обычной прививки, которая не заживала несколько месяцев. Родители забили тревогу, но специалисты успокаивали, что все нормально. Только когда малыш оказался на операционном столе с увеличенным лимфоузлом в подмышечной впадине, подтвердилась реакция на вакцину против туберкулеза. Пока врачи успокаивали маму, Дима был в смертельной опасности.

ПОМОЧЬ ДИМЕ

В годик мальчик перенес сильнейший сальмонеллез. Во время лечения через катетер была занесена бактерия. По всей руке появились гнойники. В России справиться с ними не смогли. Иммунограммы и анализы ничего не показали, тем не менее ребенок постоянно жил в больницах.

Родители Димы устали от неизвестности. Они с трудом собрали деньги и увезли ребенка в Южную Корею. Там ему и поставили впервые ХГБ. В России диагноз также подтвердился. Единственный шанс на жизнь для ребенка — трансплантация костного мозга. Но клиника, которая дает наилучшие результаты по ТКМ (95%) с данным заболеванием находится в Швейцарии, а стоимость трансплантации — 25602500 рублей.

Да, это невероятная стоимость, и простой семье такой счет никогда не оплатить самостоятельно. Но выбора нет! На кону жизнь маленького Димы, который может быть полностью здоровым. Давайте подарим этому ребенку жизнь!

Помочь Диме можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша»

Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счет банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся Алёша"

Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование для Осадчего Димы»