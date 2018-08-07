В Краснодарском крае на отдыхе погибли дети из Саратова

В Сочи 3 августа погибли двое детей из Саратова. Как сообщили в соцсети, трагедия унесла жизни 16-летнего Андрея и 4-летней Лизы Виноградовой. Их похоронят в Саратове. По данным следственного управления СК России по Краснодарскому краю, дети вместе с мамой отдыхали в курортном городе у брата супруга.

В роковой день они прогуливались по лесу в районе села Пластунка. Гуляя вдоль реки Сочи в Хостинском районе, они подошли к мосту. Детей и родителей унесло мощным течением из-за резкого поднятия уровня воды.

Выплыть из сильных волн удалось только взрослым. Очевидцы бросились на поиски. Мальчика обнаружили день спустя, а тело девочки 5 августа.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.