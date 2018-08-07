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Издевательства над детьми: Полицейские проверят одесский приют
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Издевательства над детьми: Полицейские проверят одесский приют 

Украина.ру 30 минут назад
Фото: Украина.ру
Как сообщается на сайте Одесской ОГА, результаты проверки должны обнародовать через неделю. К комиссии привлекут профессиональных психологов, которые будут общаться с воспитанниками, сотрудниками учреждения и волонтерами.
4 августа в социальной сети Facebook был обнародован материал, который, по словам его автора, может свидетельствовать о применении физической силы к воспитанникам детского приюта «Свитанок». Так, сотрудница патрульной полиции Одессы Зоя Мельник обнародовала в Facebook видеозапись общения с ребенком, который жаловался на побои в заведении.
«Мы с дочкой были в Зеленом театре, где она познакомилась с девочкой лет пяти. Девочка была вся в синяках и ссадинах, укусах насекомых, от нее плохо пахло. Я думала, что это ребенок из семьи нарко — или алкозависимых, так как взрослые за ней особо не смотрели и весь вид ребенка говорил об этом. Девочка очень красивая, умная. Я решила выяснить, где она живет и т. д. — вдруг ребенку нужна помощь, может, дома не смотрят или бьют. Но девочка рассказала, что она из одесского приюта», — отметила Мельник.
Так, ребенок рассказала сотруднице полиции, что воспитатели бьют детей (в частности, по лицу) и ставят их на колени. Кроме того, маленьких воспитанников заведения бьют и старшие дети, а сотрудники приюта на это не реагируют.
2 августа стало известно, что в городе Рожище Волынской области в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, у 10 воспитанников во время мониторингового визита обнаружили следы побоев и крови на одежде. Трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.
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