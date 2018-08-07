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Серена Уильямс: «Иногда думаю, что я плохая мать»
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Серена Уильямс: «Иногда думаю, что я плохая мать» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Американская теннисистка Серена Уильямс опасается, что будет плохой матерью для дочери, которая у нее родилась в сентябре прошлого года. Спортсменка призналась, что такие мысли периодически ее посещают.
— На прошлой неделе я пережила сложный момент, связанный не только с личной жизнью, но и с профессиональной — потерпела крупнейшее поражение от Конты, — цитирует AFP Уильямс. — Но меня также посетили мысли о том, что я плохая мать. Читала в статьях, что послеродовые эмоции могут длиться до трех лет. Если я кому-то надоем, то буду общаться на эту тему с друзьями, сестрами, матерью. Они дали мне понять, что это нормальное ощущение. Нормально чувствовать, что ты недостаточно делаешь для своего ребенка. Я стараюсь быть лучшей спортсменкой, но понимаю, что отбираю внимание у ребенка. Найти правильный баланс — настоящее искусство.
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