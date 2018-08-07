Серена Уильямс призналась, что чувствует вину перед дочерью

Своими переживаниями знаменитая теннисистка поделилась в соцсетях.

Титулованная спортсменка Серена Уильямс сейчас переживает непростой период в жизни. Теннисистка призналась в послеродовой депрессии. Она рассказала своим поклонникам, что старается одновременно быть сильной спортсменкой, хорошей супругой и, самое главное, заботливой мамой для своей маленькой дочки. Однако ей очень тяжело все это дается.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

6 Авг 2018 в 3:24 PDT Меня не отпускает мысль, что я не очень хорошая мама. Я прочитала несколько статей, в которых говорится, что послеродовые эмоции могут длиться до 3 лет, и с этим ничего не поделаешь. Лучше всего мне помогает общение. Разговаривая с мамой, сестрами, друзьями, я понимаю, что все нормально. Они говорят мне, что мои чувства абсолютно естественны,

— написала Серена Уильямс о своем жизненном опыте.

Знаменитая мама прекрасно понимает, что она не может каждую секунду посвящать дочери, ведь у нее есть работа. Она должна тренироваться каждый день, чтобы побеждать в престижных соревнованиях. И, конечно, Серена Уильямс сильно расстроилась из-за поражения 1 августа. Оно стало крупнейшим за всю карьеру спортсменки. Серена Уильямс проиграла британке Йоханне Конте в первом круге турнира WTA в Сан-Хосе. Счет разгромный — 6:1, 6:0.

Переживания из-за поражения наложились на чувство вины перед дочерью Олимпией.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

1 Авг 2018 в 6:51 PDT Каждый день я вижу свою дочь, но я не всегда рядом, как мне этого хотелось бы. Большинство мам сталкивается с подобной проблемой. Независимо от того, остаетесь ли вы дома или работаете, найти этот баланс между работой и детьми — настоящее искусство. Вы настоящие герои. Я здесь, чтобы сказать: если у вас тяжелый день или неделя — все в порядке — у меня тоже такое бывает! Это есть и всегда будет!

— эмоционально написала Серена Уильямс.

Поклонники теннисистки поблагодарили ее за откровенный пост и в ответ решили поддержать молодую маму. «Я уверена, что Вы прекрасная мама, Серена, даже по фото видно, как трепетно Вы относитесь к своей малышке. Все будет хорошо», «У меня тоже была послеродовая депрессия. Я рано начала работать, ничего не успевала, переживала, что практически не вижу сына, но со временем все пришло в норму. Мне тоже казалось, что только я плохая мать, а остальные идеальные. Но это не так. Спасибо за откровенный пост», «Это так верно Серена. Когда мы пытаемся быть супермамой, то сталкиваемся и с поражением. Как и бывший спортсмен, я тоже всегда хочу побеждать. Общение и поддержка очень ценны в течение этого времени. А у Вас есть мама, сестры и самое главное муж! Они Вам помогут, все будет хорошо», — написали подписчики Серены Уильямс.

Напомним, в декабре 2016 года Серена Уильямс объявила о помолвке с одним из основателей и владельцев социального новостного сайта Reddit Алексисом Оганяном . В апреле 2017-го стало известно, что пара ждет ребенка, а в сентябре 2017-го на свет появилась маленькая Алексис Олимпия Оганян . Родители ведут страничку дочери в Instagram, где делятся ценными семейными моментами. Так, недавно Серена Уильямс показала, как учит дочь французскому языку.

Apprendre français!

Публикация от Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian)

17 Май 2018 в 4:55 PDT Фото: Instagram @serenawilliams