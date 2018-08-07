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Власти: родителей надо штрафовать за оставление детей в машине
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Власти: родителей надо штрафовать за оставление детей в машине 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
На данный момент законодательством предусмотрен штраф размером 2 500 рублей за оставление детей до 7 лет без совершеннолетнего сопровождающего в транспортном средстве. Чиновники предлагают повысить его до 5 000 рублей, а также привлекать родителей к уголовной ответственности. По их мнению, это заставит задуматься о том, какие фатальные последствия могут быть для ребенка от нахождения в запертой машине, особенно на жаре.
После трагедии в Ростове-на-Дону врачи также настоятельно просят не оставлять детей в машине.
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