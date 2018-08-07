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Ку-клукс-клан заманивает детей в свои ряды с помощью конфет
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Ку-клукс-клан заманивает детей в свои ряды с помощью конфет 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Членов организации Ку-клукс-клан заподозрили в завлечении детей в свои ряды с помощью сладостей. Об этом сообщает телеканал CNN.
Жители нескольких округов штата Нью-Йорк сообщили, что радикалы распространяют свои листовки вместе с шоколадками и конфетами. Они уверены, что таким образом Ку-клукс-клан пытается вовлечь в свои ряды детей.
Родители рассказали, что члены организации приезжают к остановкам школьных автобусов между 4 и 6 часами утра. Когда на остановки приходят дети, они обнаруживают там сладости. «Мы чувствуем, что их вербуют целенаправленно», — рассказал один из местных жителей.
Губернатор штата уже распорядился провести расследование.
Ку-клукс-клан — американская радикальная ультраправая организация. Ее члены полагают, что белые люди превосходят другие расы. Впервые появилась в 1865 году. Члены движения неоднократно совершали теракты и преследовали темнокожих.
Второй Ку-клукс-клан был распространен в начале и середине 1920-х.
Третий Ку-клукс-клан возник после Второй мировой войны, как реакция на движение за гражданские права меньшинств.
Отличительная черта членов организации — белые костюмы и капюшоны, закрывающие лицо.
Со времен второго Ку-клукс-клана у организации появился новый символ — горящий крест.
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