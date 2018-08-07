«Взять дело в свои руки». Кто возглавит Совет отцов Урала — имя кандидата

В Свердловской области создаётся «Совет отцов Урала», формированием которого займется руководитель региональной некоммерческой организации «Фонд защиты нерождённых детей» Евгений Бережных. Не исключено, что он и возглавит новое общественное объединение, у которого грандиозные планы: от обеспечения тотальной безопасности детей до возвращения на пьедестал статуса главы семьи.

Мужик сказал — мужик сделал

Визит на Средний Урал руководителя Совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребёнка Андрея Коченова стал, по сути, судьбоносным. Андрей Юрьевич на круглом столе в аппарате уральского детского омбудсмена не только рассказал о родительском объединении, проекте «Отцовский патруль», но и моментально нашёл сторонников серьезного мужского дела.

«Мы планируем создать «Советы отцов» во всех регионах России, — говорит Андрей Коченов. — Ни о какой «обязаловке» речи не идёт и идти не может. Это объединение небезразличных, инициативных, достойных людей. Отцов, которые исповедуют принцип: чужих детей не бывает. Да, задач перед советом стоит много. И, в первую очередь, это обеспечение безопасности детей в широком понимании этого слова. Наши дети гибнут на игровых площадках, на водоёмах, в огне — они расплачиваются своими жизнями за халатность и безответственность взрослых. А информационная безопасность? Сегодня интернет представляет реальную угрозу, за доказательствами далеко ходить не надо: посетители порносайтов исчисляются десятками миллионов, и половина из них — дети. Словом, вольно или невольно детям расставлено множество ловушек, и задача №1 — обеспечить безопасность подрастающему поколению. Кто этим должен заниматься, как не отцы».

Сегодня в некоторых регионах России «Советы отцов» уже имеют опыт работы. На страничке «Отцовского патруля» в социальной сети мужчины рассказывают о конкретных делах. Вот «Отцы Дона» инспектируют пляжи, дворы, торгово-развлекательные центры, участвуют в обеспечении безопасности выпускных вечеров. А вот саратовские отцы единым фронтом ведут борьбу за сохранение семей.

Мощный ресурс

Федеральные идеи на Среднем Урале легли на благодатную почву. Уже сегодня горячее желание объединиться и действовать высказали главы семей из разных уголков региона. «Одна из особенностей, я бы даже сказал, уникальность нашего общественного объединения — в инициативе снизу, — говорит координатор исполкома Совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребёнка, координатор формирования „Совета отцов Урала“ Евгений Бережных. — И эта инициатива, я уверен, не иссякнет».

По словам Евгения Александровича, сила «Советов отцов» в умножении этой инициативы мощным ресурсом, которым обладает аппарат уполномоченного по правам ребенка. «На пальцах»: если раньше неравнодушный отец видел, что ржавая горка на игровой площадке не сегодня-завтра может стать причиной трагедии, он обращался в управляющую компанию. И на этом этапе начинались бесконечные «отписки-расписки». «Совет отцов» же в бюрократические игры себя вовлечь не даст, он попросту отправит сигнал региональному омбудсмену, который задействует свой ресурс и… «Поверьте, вопрос решится молниеносно, — говорит Евгений Бережных. — Но мы понимаем, что бесконечно надеяться на регионального уполномоченного по правам ребенка невозможно, — его аппарат и так загружен и работает, как „пожарные“. Поэтому, уверен, в будущем „Совет отцов Урала“ будет иметь и собственный ресурс для решения проблем и устранения непорядка. И, объединившись, мы сможем поднять в глазах общественности статус отца. Это долгая работа. Работа на целое поколение».