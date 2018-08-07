6 отличных книг про школу, которые помогут пережить 1 сентября

В школу! — кричат бабушка и Фридер

Автор: Гудрун Мебс

В Германии рассказы Гудрун Мебс о неугомонном малыше Фридере и его бабушке сопровождают детей на всех этапах — от периода «почемучки» до школы. Он обыкновенный мальчишка, который любит задавать неудобные вопросы, проказничать и быть в центре внимания. Каждая книга о Фридере — это череда передряг и мелких неприятностей, в которые попадает малыш, исследуя окружающий мир. Вот и история о его первом дне в школе не обошлась без приключений: за завтраком Фридер заляпал праздничный костюм, рассорился с домашними и пришел в школу на час раньше положенного время. Только мудрая и понимающая бабушка смогла сгладить все конфликты и помочь мальчику справиться с волнением. «В школу! — кричат бабушка и Фридер» — четвертая книга из серии Мебс про Фридера и его бабушку. Именно с нее стоит начинать подготовку к школьным будням.

Элла в первом классе

Автор: Тимо Парвела

Еще один хит для младшеклассников и тех, кто только готовится пойти в школу в первый раз. Тимо Парвела — финский писатель, который долгое время вместе с женой работал учителем начальной школы, так что большая часть его историй действительно происходила с ним и его учениками. Рассказы о жизни Эллы и ее друзей он щедро сдабривает юмором — над каждой сценкой можно хохотать часами. Дети в его книгах проказничают на уроках, дома и на улице, ведь каждый день несет в себе массу приключений. Они аплодируют гардеробщицам в театре, спасают своего учителя от шантажистов и покоряют самые высокие деревья в округе. Серию книг про Эллу можно читать в любом возрасте — тем более герои Парвела растут вместе со своим читателем.

Неандертальский мальчик в школе и дома

Автор: Лучано Мальмузи

Чем занимались школьники в доисторический период? Уж точно не утомительной зубрежкой! В те далекие времена сказки детям рассказывали настоящие шаманы, а не бабушки, школьной формой считались шкуры мускусного быка, а на уроках проходили правила охоты и собирательства, учились строить хижины и занимались магическим рисунком. «Видите — и нам, детям Ледникового периода, есть над чем корпеть!», — говорит главный герой книги итальянского писателя Лучано Мальмузи мальчик Неандертальчик. Это он рассказывает современным детям о том, что делали их предки во времена, когда даже письменность еще не была изобретена. Может им не приходилось биться с арифметикой, зато встречались задачки и посложнее — приручи медведя, убеги от тигра. Конечно, описание жизни маленьких неандертальцев не стоит воспринимать как учебник по истории — Мальмузи предлагает лишь пофантазировать о том, чем было детство и школа для детей первобытного человека.

Время всегда хорошее

Сказка о девочке Оле, живущей в 2018 году, и мальчике Вите из далекого 1980-го, которые магическим образом меняются местами. Оля обычный современный ребенок: постоянно сидит в телефоне, не очень любит учиться и считает, что ей и так повезло, ведь она живет в мире, в котором нет границ. Витя — пионер, сын уважаемого партийного функционера и гордость класса. Ох и не просто же им привыкнуть к порядкам чужой школы и чужой эпохи! Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак намеренно делают героев несколько шаблонными, чтобы показать, как сильно изменилась школьная жизнь за эти годы. Правда, проблемы у подростков все те — как подружиться с одноклассниками, что делать, если влюбленность настигла тебя в самое неподходящее для этого время, как справиться с волнением и не выставить себя дураком в первый же день в новой школе.

Все из-за мистера Террапта

Книгу про мистера Террапта, умеющего найти подход к самым упрямым хулиганам и забиякам, написал Роб Буйе — учитель математики и физкультуры. За этот рассказ его даже наградили медалью Ньюбери, которая вручается за выдающийся вклад в американскую литературу для детей. Историю о том, как однажды в школу заявился очень странный учитель математики, здесь рассказывают несколько пятиклашек — хулиган Питер, умница Люк, интриганка Алексия, толстушка Даниэль и их одноклассники. С каждым из них мистер Террапт выстраивает особенные отношения: хулиганов нокаутирует внимательным отношением и добротой, зубрилам дает интересные задания, а самым стеснительным помогает раскрыться и полюбить общение. «В жизни так не бывает», — скажите вы. И будете правы! Но кто из нас не мечтал об идеальном внимательном педагоге, который любит детей и не жалеет себя, работая с ними.

Дневник слабака

Жизнь подростка тяжела и коварна, — уверен Грег Хеффли, простой паренек из маленького американского города, которому чертовски не везет ни в учебе, ни в любви. Девочки его не замечают, одноклассники посмеиваются и грозятся поколотить, старший брат третирует, а младший то и дело сдает родителям, чем натурально раздражает. Единственное его утешение — это видеоигры. В образе Грега Джефф Кинни создал универсального страдающего подростка, который мечтает о новых модных кроссовках, а получает на Рождество книги, и пытается попасть в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы наконец стать крутым. Все неурядицы на пути к взрослению он подробно описывает в своем дневнике, из которого и рождается комичная и искренняя книга о буднях школьного слабака.

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