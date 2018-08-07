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В Воронеже 2-летняя девочка выпала из окна
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В Воронеже 2-летняя девочка выпала из окна 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Мама малышки поехала с ней в больницу для осмотра. В Воронежа на улице Лидии Рябцевой 2-летняя девочка выпала из окна многоэтажки во вторник, 7 августа. По предварительным данным, малышка облокотилась на вставленную в окно москитную сетку и вместе с ней упала во двор. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. В полицию позвонили соседи семьи. Инцидент случился 7 августа около 11:40. Семья малышки живёт на первом этаже. Поэтому она отделалась ушибами и царапинами. Если бы ребёнок упал с большей высоты, то последствия могли бы быть куда серьёзнее. Мама с девочкой сейчас находятся в больнице, чтобы выяснить, нет ли у неё серьёзных внутренних травм, пояснили в полиции.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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