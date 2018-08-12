Пропавшего в Стерлитамаке 4-летнего мальчика нашли через 30 часов

К счастью, малыша отыскали живым и здоровым

Благополучно завершились поиски четырехлетнего Саши в Стерлитамаке — ребенка нашли живым и здоровым.

Тревожную новость об исчезновении ребенка жители Стерлитамака и башкирской столицы узнали поздним вечером в пятницу, 10 августа: мальчик вышел во двор дома дожидаться маму с братишкой, но когда родные вышли из подъезда, ребенка и след простыл. Как рассказали испуганной женщине соседи, его увел со двора мальчишка постарше.

Нужно отдать должное маме — женщина не стала медлить ни минуты: обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.

К счастью, все закончилось благополучно. В субботу около полуночи, более чем через сутки после пропажи, Саша нашелся.

— Ребенок находится в отделении полиции, — рассказал источник Ufa1.

Где все это время находился мальчик, не сообщается.

Что делать, если произошла беда — человек бесследно исчез? Первые 48 часов — золотое время: при грамотно построенных поисках велика вероятность, что все закончится благополучно. Но, как правило, драгоценное время проходит впустую из-за паники и оцепенения. Сотрудник уголовного розыска и руководитель спасательного отряда рассказали, что нужно делать, чтобы отыскать пропавшего человека живым.