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Пропавшего в Стерлитамаке 4-летнего мальчика нашли через 30 часов
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Пропавшего в Стерлитамаке 4-летнего мальчика нашли через 30 часов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
К счастью, малыша отыскали живым и здоровым
Благополучно завершились поиски четырехлетнего Саши в Стерлитамаке — ребенка нашли живым и здоровым.
Тревожную новость об исчезновении ребенка жители Стерлитамака и башкирской столицы узнали поздним вечером в пятницу, 10 августа: мальчик вышел во двор дома дожидаться маму с братишкой, но когда родные вышли из подъезда, ребенка и след простыл. Как рассказали испуганной женщине соседи, его увел со двора мальчишка постарше.
Нужно отдать должное маме — женщина не стала медлить ни минуты: обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.
К счастью, все закончилось благополучно. В субботу около полуночи, более чем через сутки после пропажи, Саша нашелся.
— Ребенок находится в отделении полиции, — рассказал источник Ufa1.
Где все это время находился мальчик, не сообщается.
Что делать, если произошла беда — человек бесследно исчез? Первые 48 часов — золотое время: при грамотно построенных поисках велика вероятность, что все закончится благополучно. Но, как правило, драгоценное время проходит впустую из-за паники и оцепенения. Сотрудник уголовного розыска и руководитель спасательного отряда рассказали, что нужно делать, чтобы отыскать пропавшего человека живым.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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