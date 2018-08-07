В пении под баян соревновались в Карасукском районе

Межрайонный фестиваль молодых семей «Выходной всей семьей» прошел в минувшие выходные на центральной площади Карасука. Показать себя приехали семьи из Купинского, Баганского, Здвинского и Краснозерского районов, но больше всего родителей с детьми из Карасука и муниципальных образований района. Хозяева представили самую большую делегацию: из тридцати семей более двадцати — местные. Приехали мамы с папами из Михайловского, Октябрьского, Ирбизинского и Благодатского сельсоветов. Своих конкурсантов представили и карасукские организации: детские сады, райпо, железнодорожные — узловая больница и несколько предприятий.

Семейный праздник поддержали министерство региональной политики Новосибирской области и администрация Карасукского района.

Перед стартом, как пример долгой семейной жизни, на сцену пригласили супругов Березиных из Карасука, которым вручили грамоту организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ и медаль «За любовь и верность». Ответила Светлана Ивановна словами стихотворения, подтвердив, что краски жизни с годами не меняются, но разве что немного тускнеют.

А затем конкурсантам предложили отдохнуть и отвлечься от повседневных забот. Задача мам, пап и их детей — пройти пятнадцать спортивных и творческих площадок и вместе выполнить все задания. Они бежали эстафеты с различным спортивным инвентарем, клеили поделки и пели песни под баян.

Татьяна и Андрей Лоось с сыновьями Антоном и Ильей единственные представили Баганский район, потому спешили пройти все этапы быстро и с победами.

— Мы творческие и спортивные люди. У нас сын учится в школе олимпийского резерва. Все стараемся соответствовать. Когда предложили приехать сюда, то мы без раздумий согласились, — рассказала VN.ru представительница семьи из Багана Татьяна Лоось.

На вопрос, в чем секрет крепкой семьи, ответ держал папа Андрей Лоось:

— Понимание и уважение друг к другу, которое переходит от родителей. Мы на собственном примере можем передать это своим сыновьям.

В итоге соревнований победила дружба и каждую семью одарили памятным подарком и грамотой.