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По факту убийства опекуном приемного ребенка задержана соцработник
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По факту убийства опекуном приемного ребенка задержана соцработник 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
9 августа в Алексеевском была задержана экс-начальник отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района, работавшая в этой должности с 2013 по 2017 годы.
Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, женщина допрашивается в рамках расследования уголовного дела об убийстве опекуном 9-летней девочки в селе Горка Алексеевского района.
Напомним, следователи выяснили, что погибшая и другие дети подвергались побоям, также из заставляли работать в КФХ «Григорьев», принадлежащем опекуну. У следствия есть претензии к соцработникам, которые не следили за условиями нахождения детей в этой семье. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Помимо погибшей девочки в семье находились еще трое ее братьев и сестер. Сейчас они находятся в социальном приюте.
Также под стражу помещен подозреваемый в убийстве приемной дочери Роман Григорьев. Свою вину он признал частично.
Напомним, тело ребенка было обнаружено 4 августа со следами побоев и термическими ожогами. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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