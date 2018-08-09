По факту убийства опекуном приемного ребенка задержана соцработник

9 августа в Алексеевском была задержана экс-начальник отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района, работавшая в этой должности с 2013 по 2017 годы.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий , женщина допрашивается в рамках расследования уголовного дела об убийстве опекуном 9-летней девочки в селе Горка Алексеевского района.

Напомним, следователи выяснили, что погибшая и другие дети подвергались побоям, также из заставляли работать в КФХ «Григорьев», принадлежащем опекуну. У следствия есть претензии к соцработникам, которые не следили за условиями нахождения детей в этой семье. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Помимо погибшей девочки в семье находились еще трое ее братьев и сестер. Сейчас они находятся в социальном приюте.

Также под стражу помещен подозреваемый в убийстве приемной дочери Роман Григорьев . Свою вину он признал частично.

Напомним, тело ребенка было обнаружено 4 августа со следами побоев и термическими ожогами. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.