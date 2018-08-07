Приемный отец из Алексеевского района убил 9-летнюю дочь

Тело 9-летней девочки, воспитывавшейся в приемной семье, следователи обнаружили 4 августа в одном из домов деревни Горка Алексеевского района.

По подозрению в убийстве задержан 39-летний опекун. Он частично признал свою вину и заявил, что ребенка бил, но не сильно. Семья сама заявила в полицию о произошедшем. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Мужчине уже предъявлено обвинение.

Девочка воспитывалась вместе с тремя своими братьями и сестрами в приемной семье. Помимо них у пары были двое собственных детей. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, также следователи выясняют, откуда не теле ребенка появились ожоги и какова роль приемной матери.