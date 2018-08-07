Приемный отец из Алексеевского района убил 9-летнюю дочь 

Тело 9-летней девочки, воспитывавшейся в приемной семье, следователи обнаружили 4 августа в одном из домов деревни Горка Алексеевского района.
По подозрению в убийстве задержан 39-летний опекун. Он частично признал свою вину и заявил, что ребенка бил, но не сильно. Семья сама заявила в полицию о произошедшем. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Мужчине уже предъявлено обвинение.
Девочка воспитывалась вместе с тремя своими братьями и сестрами в приемной семье. Помимо них у пары были двое собственных детей. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, также следователи выясняют, откуда не теле ребенка появились ожоги и какова роль приемной матери.
Выяснилось, что после нанесения побоев опекуны не обращались к врачам, а лечили девочку самостоятельно. По данным следствия, приемные родители регулярно унижали детей и заставляли работать в своем КФХ «Григорьев». Они изъяты из семьи и помещены в приют. Также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ) в отношении соцработников, которые не контролировали условия проживания детей под опекой, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.