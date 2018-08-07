Светлана Светикова пожаловалась, что у младшего сына тяжело режутся зубы

Малыш Кристиан постоянно плачет из-за боли.

Российская эстрадная певица, актриса, артистка мюзиклов Светлана Светикова поделилась с подписчиками, что испытывает чувство вины. Дело в том, что у младшего сына звезды сложно режутся зубы, а она ничем не может ему помочь.

Публикация от Svetlana Svetikova 🌱 (@svetikova_music)

6 Авг 2018 в 12:35 PDT Зубки у младшего…сидим сейчас и думаем, у Миланчика также было тяжело…? Не помним 🤦🏻‍♀️ Температура, слюни рекой…плачет постоянно. Маленький мой, как же хочется, чтобы мои поцелуи были волшебными,

— поделилась своими переживаниями звездная мама.

Подписчики решили упокоить Светлану Светикову и поделиться своим опытом. «Света, у нас тоже зубки лезут, тяжко, тоже хочется поцеловать и чтобы все прошло… терпения вам, главное не забывайте, что вы самая лучшая мама и все делаете правильно ❤️чувство вины гоните прочь…», «У всех мамочек иногда сдают нервы (((это нормально..», «Это такое жуткое чувство, когда не можешь помочь…только обнимаешь и целуешь. Но даже это, как оказалось, очень облегчает малышам жизнь», «Света, в моем представлении вы такая мама спокойная и полная любви и заботы, что детям не важно, где они находятся, главное, что мама рядом 😊 правду ведь говорят, довольная мама— счастливые дети ☺ вас уж точно чувство вины не должно беспокоить ☺», — написали поклонники звездной мамы.

Напомним, что сейчас Светлана Светикова состоит в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком . В 2013 году у пары родился сын Милан. Младший малыш Кристиан появился на свет в конце сентября 2017 года.

Публикация от Svetlana Svetikova 🌱 (@svetikova_music)

23 Июл 2018 в 12:19 PDT Кстати, недавно певица делилась с подписчикам, как она приводит себя в форму после рождения второго сына. В официальной фан-группе «ВКонтакте» появился видеоролик, где звездная мама подробно рассказывает и показывает свои домашние тренировки. Часть упражнений Светлана Светикова выполняет со свободным весом, а для большинства вместо утяжелителей берет своего маленького сына.

Поклонники были в приятном шоке от того, как работает над собой звездная мама. «Света, вы такая красивая ❤️❤️❤️ фигура мечты! Вашу фотографию надо приклеить на самое видное место для мотивации. Или на холодильник 😁», «Света, спасибо огромное за видео! Спасибо, что находите время на нас❤️», «Ты для меня супер мама в пример👌🏻👍🏻буду у тебя учиться!🙏🏻❤️», «Ну, Света, такая Вы классная👍👍👍😍и не скажешь, что мама двоих деток)», «Света спасибо за видео, есть чему поучиться у тебя! Молодец!😊», «Фигурка у Вас очень красивая💪💪✌», — прокомментировали подписчики артистки в соцсетях.

Чудо моё 🐰💛

Публикация от Svetlana Svetikova 🌱 (@svetikova_music)

7 Июл 2018 в 7:19 PDT Немножечко о братской любви 💞

Публикация от Svetlana Svetikova 🌱 (@svetikova_music)

18 Июл 2018 в 1:24 PDT Фото: Instagram @svetikova_music