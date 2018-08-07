Анна Хилькевич нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Актриса рассказала, что сегодня хотела родить второго ребенка.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич поделилась с поклонниками радостным событием. Сегодня актриса с мужем отмечает годовщину свадьбы. Три года назад супруги официально зарегистрировали свои отношения. Анна Хилькевич в личном блоге показала фото с обручальными кольцами.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

7 Авг 2018 в 2:48 PDT С тобой все года, как один день))) люблю тебя @mr.ar4i ❤️Ps: кстати, очень я хотела родить именно сегодня, так как я назвала этот праздник «условным»🙈😂Но моя мама сказала «не надо. 🤚🏽Ведь это он сейчас кажется не таким важным, но когда вы будете отмечать 50 лет совместной жизни— праздник будет ощущаться совсем по-другому»😊,

— призналась Анна Хилькевич.

«Уж, мои-то Родители точно знают— 45 лет брака в любви, как никак!))) пример у нас есть— цель поставлена 😂👌🏻💪🏽 да, хани?)))❤️», — обратилась к своему супругу актриса.

«Анечка, от всей души Поздравляю! Очень за вас рада! Семейного благополучия вами вашим родным! 💖😘😘😘», «Поздравляю, вы замечательные…❤️❤️❤️🤗🤗🤗Счастья вам», «Поздравляю Вас с этим прекрасным днём😻♥️ У моих родителей сегодня тоже годовщина, серебряная свадьба! Целых 25 лет вместе) Желаю вам того же❣️», «Поздравляяяяю! Настоящая семья! Крутые, весёлые! У вас ещё все впереди! Счастья и здоровья вам и вашим деткам! ❤️🌈💋», «Как мило! Поздравляю, здоровья всей вашей семье!», — поздравили звездных супругов с годовщиной свадьбы подписчики в Instagram.

Напомним, что в августе 2015 года Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова . В декабре того же года у пары родилась дочь Арианна. В апреле нынешнего года звезда сообщила публике, что ждет второго ребенка.

Sh-h-h…🤫

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

15 Июл 2018 в 4:48 PDT А пока Анна Хилькевич не родила, поклонники продолжают спор о поле будущего ребенка.

С-сексуальность😂🤦🏼‍♀️это когда за 9 месяцев так и не забыла, что это такое🤰🏼🙈😂

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

30 Июл 2018 в 9:22 PDT «А кто у вас мальчик или девочка?», «Ну точно мальчик, судя по животу 😀», «Аня, я не знаю, кого Вы ждете, но Вы мне сегодня, почему-то, приснились и у Вас была девочка)) такая хорошенькая)) Кажется Сонечкой звали 🙈 Так к лицу Вам беременность!», «Да мальчик точно, на живот посмотрите, такая форма только когда мальчика ждешь», «Я за девочку😀😀😀», — комментируют поклонники Анны Хилькевич.

Кстати, пол будущего ребенка, как оказалось, не знают не только поклонники звезды, но даже и ее законный муж. В начале августа Артур Волков отметил день рождения вместе с женой. Однако Анна отказалась раскрыть секрет даже в честь праздника. Поэтому, возможно, Артур решил пожаловаться подписчикам в Instgaram.

Публикация от @mr.ar4i

1 Авг 2018 в 8:30 PDT Мой человек-праздник🎉🔥❤️☺️Cпасибо тебе, джаааанааа мояяяя, за этот супер добрый день рождения. 🍰Мой человек — сюрприз. Даже пол малыша не говорит… Говорит — сюрприз. Аня, говори! Говори…Кому говорят, говори, говорю😂🙏🔥,

— написал Артур.

Хотя супруг Анны Хилькевич мог и пошутить, что не знает пол будущего ребенка. Недавно он выкладывал в Сеть фото с беременной женой и дочкой и просил пользователей угадать, сколько на фото «его девочек».

Угадайте, сколько моих девочек на фото))))

Публикация от @ mr.ar4i

29 Май 2018 в 10:18 PDT Фото: Instagram @annakhilkevich, @mr.ar4i