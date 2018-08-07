«Завтра вернусь домой»: пропавшая неделю назад мать троих детей вышла на связь

Женщина обещала что скоро вернется

На связь вышла пропавшая несколько дней назад, при странных обстоятельствах, Наталья Ф. Такие новости сообщил муж пропавшей женщина.

— Наташа сама позвонила домой, сказала что с ней все хорошо и завтра она вернется домой, — рассказал мужчина.

Где мать троих детей была все это время, пока неизвестно, она не сообщила такой информации

Женщину искали сотрудники полиции и уголовного розыска. Последний раз ее видели в такси, в котором она была с коллегой. После того как подруга вышла, связь с женщиной тоже оборвалась, и целую неделю от нее не было никаких вестей.