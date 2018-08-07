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«Завтра вернусь домой»: пропавшая неделю назад мать троих детей вышла на связь
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«Завтра вернусь домой»: пропавшая неделю назад мать троих детей вышла на связь 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Женщина обещала что скоро вернется
На связь вышла пропавшая несколько дней назад, при странных обстоятельствах, Наталья Ф. Такие новости сообщил муж пропавшей женщина.
— Наташа сама позвонила домой, сказала что с ней все хорошо и завтра она вернется домой, — рассказал мужчина.
Где мать троих детей была все это время, пока неизвестно, она не сообщила такой информации
Женщину искали сотрудники полиции и уголовного розыска. Последний раз ее видели в такси, в котором она была с коллегой. После того как подруга вышла, связь с женщиной тоже оборвалась, и целую неделю от нее не было никаких вестей.
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