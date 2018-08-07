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Малыши из Отрадного познакомились с правилами дорожного движения
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Малыши из Отрадного познакомились с правилами дорожного движения 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Интерактивная беседа о правилах дорожного движения под названием «Как правильно переходить дорогу» прошла в группе 65-го дошкольного отделения школы № 950 на Отрадной улице. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ребенка — научиться правилам жизни во взрослом мире — мире мчащихся автомобилей и спешащих пешеходов. Важно как можно раньше научить юных граждан правилам поведения на дороге. Именно в дошкольном возрасте дети должны получить первые знания о правилах дорожного движения, — пояснили в администрации школы.
Там отметили, что в процессе игры дети усвоили основные правила и требования, познакомились с правилами перехода на сигнал светофора и знаками дорожного движения. (ис)
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