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На Украине резко возросло количество утопленников
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На Украине резко возросло количество утопленников 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Zaxid.net.
«Среди 808 погибших в этом году 84 ребенка, тогда как за аналогичный период в прошлом году на украинских водоемах погибло 70 детей», — говорится в сообщении.
Как сообщает ГСЧС Украины, только лишь за минувшие сутки 6 августа на Украине утонул 21 человек, среди которых пятеро детей. В частности трое детей утонули в реке Горынь в Ровенской области, а еще один ребенок — в Хмельницкой области. Место гибели еще одного ребенка не уточняется.
Спасатели указали, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является не соблюдение правил безопасного поведения гражданами на воде. Среди прочего — купание в необорудованных местах, а также купание детей без присмотра взрослых.
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