На Украине резко возросло количество утопленников

Об этом сообщает Zaxid.net.

«Среди 808 погибших в этом году 84 ребенка, тогда как за аналогичный период в прошлом году на украинских водоемах погибло 70 детей», — говорится в сообщении.

Как сообщает ГСЧС Украины, только лишь за минувшие сутки 6 августа на Украине утонул 21 человек, среди которых пятеро детей. В частности трое детей утонули в реке Горынь в Ровенской области, а еще один ребенок — в Хмельницкой области. Место гибели еще одного ребенка не уточняется.

Спасатели указали, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является не соблюдение правил безопасного поведения гражданами на воде. Среди прочего — купание в необорудованных местах, а также купание детей без присмотра взрослых.