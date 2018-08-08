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За день курские спасатели вытащили из реки Сейм двух детей
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За день курские спасатели вытащили из реки Сейм двух детей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
За день, 6 августа, спасатели вытащили из реки Сейм двух тонущих детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.
Около четырех часов вечера спасатели заметили в воде восьмилетнюю девочку, которую сильным течением затягивало под обрывистый берег, откуда выбраться на сушу практически невозможно. На помощь девочке в воду бросился ее брат. Обоих из реки вытащил спасатель.
Через два часа спасатели вытащили из воды 15-летнюю курянку, которая с двумя подружками отдыхала на том же диком пляже. В какой-то момент девочка стала погружаться под воду, но ее вовремя удалось спасти. Оказывается, она устала, от испуга наглоталась воды и стала идти ко дну.
В обоих случаях дети остались целы, помощь медиков им не потребовалась.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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