Ещё
Папа Маши Ложкаревой об опасных группах в соцсетях: «Маша сама поняла, насколько это плохо и опасно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Папа Маши Ложкаревой об опасных группах в соцсетях: «Маша сама поняла, насколько это плохо и опасно» 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Пару лет назад девочка состояла в опасных группах в социальных сетях. Ее папа говорит об этом спокойно и открыто:
— Маша сама разобралась в этом. Она поняла, насколько это плохо и опасно. Важно, что она нашла в себе силы, и сама все нам потом рассказала.
— Маша часто здесь бывала?
— В прошлом году она гостила здесь месяц, а неделю вообще без нас жила с подругой, — рассказал Владимир. — В этом году мы приезжали еще зимой на каникулы и жили тут. А сейчас она тут жила пятый день. При чем, мы ходили тут на байдарке по речке, а на следующий день, после того, как она исчезла, мы собирались идти на байдарке вместе с ней. Так что тоже здесь она была не первый день.
— Она хорошо знает эти места?
— Она знает эти места не то чтобы очень хорошо, но она знает их достаточно, чтобы уверенно засветло уверенно вернуться домой.
Также Владимир Ложкарев записал обращение к дочери.
Мы следим за поиском ребенка в режиме online.
nn.ru: последние новости
Кирпич с кнопками или смартфон: выбираем телефон для первоклассника с экспертом и учителем 13-летнюю Машу Ложкареву ищут в Кстовском районе. Следим в режиме online Всемирный день кошек: покажи своего пушистика
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ходченкова без косметики восхитила поклонников2
Почему сводит ногу по ночам77
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Звезды, которые открыто говорят об интимной жизни22
Дарью Мельникову подозревают в беременности8
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
00:54
Дарью Мельникову подозревают в беременности
Звёзды
02:59
32-летняя певица Бьянка вышла замуж
Звёзды
03:01
СМИ: любовница Петросяна беременна
Звёзды
00:40
10 простых способов получить прибавку к зарплате
Психология
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
09:30
Что будет, если каждый день съедать килограмм меда
Еда
00:40
Ким Кардашьян сильно похудела
Звёзды
05:43
Узнайте, в чем ваша суперсила
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение