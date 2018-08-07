Папа Маши Ложкаревой об опасных группах в соцсетях: «Маша сама поняла, насколько это плохо и опасно»

Пару лет назад девочка состояла в опасных группах в социальных сетях. Ее папа говорит об этом спокойно и открыто:

— Маша сама разобралась в этом. Она поняла, насколько это плохо и опасно. Важно, что она нашла в себе силы, и сама все нам потом рассказала.

— Маша часто здесь бывала?

— В прошлом году она гостила здесь месяц, а неделю вообще без нас жила с подругой, — рассказал Владимир. — В этом году мы приезжали еще зимой на каникулы и жили тут. А сейчас она тут жила пятый день. При чем, мы ходили тут на байдарке по речке, а на следующий день, после того, как она исчезла, мы собирались идти на байдарке вместе с ней. Так что тоже здесь она была не первый день.

— Она хорошо знает эти места?

— Она знает эти места не то чтобы очень хорошо, но она знает их достаточно, чтобы уверенно засветло уверенно вернуться домой.

Также Владимир Ложкарев записал обращение к дочери.

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