Минздрав Красноярского края проводит проверку по факту смерти ребенка

КРАСНОЯРСК, 8 августа. / ТАСС /. Минздрав Красноярского края оценит действия врача, отказавшегося госпитализировать трехлетнего ребенка, который после этого скончался, сообщил в среду ТАСС представитель ведомства.

4 августа жительница деревни Терск Канского района вызвала скорую помощь из-за ухудшения самочувствия ребенка, но в районной больнице врач посчитал, что мальчик не нуждается в госпитализации, через несколько часов ребенок умер.

"По данному факту мы проводим служебную проверку, которая даст оценку действий дежурного врача", — сказал представитель Минздрава.