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Минздрав Красноярского края проводит проверку по факту смерти ребенка
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Минздрав Красноярского края проводит проверку по факту смерти ребенка 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Минздрав Красноярского края оценит действия врача, отказавшегося госпитализировать трехлетнего ребенка, который после этого скончался, сообщил в среду ТАСС представитель ведомства.
4 августа жительница деревни Терск Канского района вызвала скорую помощь из-за ухудшения самочувствия ребенка, но в районной больнице врач посчитал, что мальчик не нуждается в госпитализации, через несколько часов ребенок умер.
"По данному факту мы проводим служебную проверку, которая даст оценку действий дежурного врача", — сказал представитель Минздрава.
Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту смерти.
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