Минздрав Красноярского края проводит проверку по факту смерти ребенка 

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Минздрав Красноярского края оценит действия врача, отказавшегося госпитализировать трехлетнего ребенка, который после этого скончался, сообщил в среду ТАСС представитель ведомства.
4 августа жительница деревни Терск Канского района вызвала скорую помощь из-за ухудшения самочувствия ребенка, но в районной больнице врач посчитал, что мальчик не нуждается в госпитализации, через несколько часов ребенок умер.
"По данному факту мы проводим служебную проверку, которая даст оценку действий дежурного врача", — сказал представитель Минздрава.
Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту смерти.