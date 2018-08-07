Трехлетний малыш умер из‐за отказа красноярских медиков его госпитализировать

В Красноярском крае произошла трагедия. Трехлетнего мальчика медики отказались госпитализировать, в результате ребенок умер. Об этом сообщил сайт «НГС Новости».

Следственный комитет сообщил, что все случилось 4 августа в деревне Терское Канского района. Трехлетний мальчик плохо себя чувствовал, у него повысилась температура. Мама малыша вызвала скорую помощь. Врач скорой доставила их в инфекционное отделение районной больницы, но там не стали госпитализировать ребенка, так как не посчитали нужным.

В ведомстве рассказали, что дежурный врач невнимательно ознакомился с показаниями для госпитализации и отправил маму с мальчиком домой. Через несколько часов ребенок умер.

Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».