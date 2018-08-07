Ещё
Трехлетний малыш умер из‐за отказа красноярских медиков его госпитализировать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трехлетний малыш умер из‐за отказа красноярских медиков его госпитализировать 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярском крае произошла трагедия. Трехлетнего мальчика медики отказались госпитализировать, в результате ребенок умер. Об этом сообщил сайт «НГС Новости».
Следственный комитет сообщил, что все случилось 4 августа в деревне Терское Канского района. Трехлетний мальчик плохо себя чувствовал, у него повысилась температура. Мама малыша вызвала скорую помощь. Врач скорой доставила их в инфекционное отделение районной больницы, но там не стали госпитализировать ребенка, так как не посчитали нужным.
В ведомстве рассказали, что дежурный врач невнимательно ознакомился с показаниями для госпитализации и отправил маму с мальчиком домой. Через несколько часов ребенок умер.
Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
360tv.ru: последние новости
Блогер подсыпал слабительное своим детям. Шутку не оценили Покрытый татуировками сын Яковлевой рассказывает школьникам о наколках Возлюбленный 48‐летней Наоми Кэмпбелл станет папой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ходченкова без косметики восхитила поклонников2
Почему сводит ногу по ночам77
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Звезды, которые открыто говорят об интимной жизни22
Дарью Мельникову подозревают в беременности8
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
00:54
Дарью Мельникову подозревают в беременности
Звёзды
02:59
32-летняя певица Бьянка вышла замуж
Звёзды
03:01
СМИ: любовница Петросяна беременна
Звёзды
00:40
10 простых способов получить прибавку к зарплате
Психология
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
09:30
Что будет, если каждый день съедать килограмм меда
Еда
00:40
Ким Кардашьян сильно похудела
Звёзды
05:43
Узнайте, в чем ваша суперсила
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение