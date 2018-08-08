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В Красноярском крае ребенок умер после отказа в госпитализации
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В Красноярском крае ребенок умер после отказа в госпитализации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. Следователи разбираются в инциденте с трехлетним мальчиком в деревне Терск Красноярского края, который скончался после того, как его не взяли на лечение в районную больницу, несмотря на рекомендации фельдшера, сообщили в ГСУСК региона.
По предварительной версии следствия, в субботу днем ребенку резко стало плохо, и его мать вызвала скорую помощь.
"После осмотра фельдшер приняла решение о доставлении ребенка в инфекционное отделение районной больницы. Дежурный врач не усмотрел показаний для госпитализации, и, дав матери рекомендации, отпустил домой. Через несколько часов ребенок скончался", — сообщает СК.
По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), добавили в ведомстве. В медицинском учреждении начата служебная проверка, результаты которой будут доложены в краевой минздрав.
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