В Тернопольской области женщина родила две двойни через год

Молодая мама сама из двойни

Нас встречает молодая женщина, которая стала мамой пяти малышей уже в 25 лет. Она веселая, счастливая, не испытывает такой усталости, как раньше, потому что дети выросли. Старшей дочери Юли исполнилось 10 лет. Двойняшкам Денису и Даше скоро восемь, а Костик и Лене — семь. Они все четверо в один день празднуют день рождения. Шум, смех, шутки царят тогда в доме.

Потому из года в год и семью, и кумовьев, и родителей не оставляет одна и та же мысль: как Люда и Николай умудрились так вычислить, чтобы в один день с разницей в один год родить две двойни?! Предполагают, что книжек начитались, так и сумели спланировать. Этот же вопрос интересует и нас, — пишет тернопольский сайт TeNews.

— Так уж получилось случайно, — смеется Люда. — Я сама из двойни. Моя сестра очень хотела родить или близнецов, или двойняшек, но у нее дети разные.

Люда рассказывает, когда на УЗИ впервые услышала, что носит под сердцем двойню, мальчика и девочку, с мужем несказанно обрадовались. А через три месяца после рождения Дениса и Даши женщина поняла, что снова беременна. Даже в мыслях не могла предположить, что снова будет двое детей.

— Врач, которая меня обследовала, спрашивает: «Кто у вас есть?» Отвечаю: «Старшая дочь и двойня: мальчик и девочка». Говорит: «Опять двойня. И что вы с ними будете делать?» — «Как что? Глядеть „Она на меня так удивленно посмотрела. А у меня и мысли не было аборт делать! Муж у меня хороший, есть за кем рожать, родители помогают.

Когда Люда позвонила Николаю и ошарашила второй двойней, он подумал, что это шутка. Потому-то не верилось, что так бывает. А когда приближалось время родов, в семье еще и пошутили, что старшим детям подарок будет. Люда смеется, что весть о женщине, которая носит вторую двойню, то есть о себе, услышала в больничной очереди, где беременные ждали приема. Они, обсуждая новость, не догадывались, что рядом с ними сидит эта уникальная мама. Очень удивился и врач, когда у нее начались схватки. „Сколько старшей двойне?“ — спросил.

“Сегодня год», — ответила. «Вы что, шутите?!» — даже не поверил.

Что интересно, Люда родила вторую двойню с тем же ростом и весом, как и первую! По 52 сантиметра, не более трех килограммов.

Все четверо детей вместе попали в больницу

Сначала, конечно, было трудно глядеть сразу пятерых маленьких детей. Помогали мужчине родители, с которыми вместе живут, время от времени приезжала Человек мама. Сначала было немного страшно, как справляться с такой кучей детворы. Но сегодня самый тяжелый период уже позади. Со страхом Люда вспоминает, когда обе двойни попали в больницу с воспалением легких.

— Дениске и Даше было тогда больше года, а Костик и Лене — всего два месяца. Во всех кашель, высокая температура. Хорошо, что свекровь и мама оставались со мной ночевать. Как мы это пережили?! — и теперь удивляется Люда.

Дети совершенно разные. Мальчики подвижные, девочки спокойные. Чтобы всех вместе хорошо глядеть, человек смастерил санки на четырех детей, широкую качели сразу на всех, чтобы и мама смогла рядом сесть. Веселый щебет в доме утихает, разве когда детвора идет в школу. А когда наступает вечер, дети ютятся к маме.

— Что еще в жизни надо?— улыбается женщина. — Дети — это мое самое большое счастье.

TeNews