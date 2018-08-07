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В женской консультации на Дмитровке расскажут об этапах беременности
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В женской консультации на Дмитровке расскажут об этапах беременности 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В женской консультации № 2 при городской клинической больнице имени Вересаева, расположенной в Дмитровском районе, 13 августа состоится лекция для будущих мам. Собравшимся расскажут о дородовом развитии ребенка. Об этом сообщили в администрации медицинского учреждения.
— Дородовый период не менее важен для матери и ребенка, чем послеродовой. Специалисты расскажут будущим мамам об этапах беременности, ответят на волнующие вопросы, — поделился подробностями сотрудник администрации.
Желающих принять участие в мероприятии будут ждать к 13.00 по адресу Дмитровское шоссе, дом 135, корпус 1. (ео)
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