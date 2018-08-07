В женской консультации на Дмитровке расскажут об этапах беременности

В женской консультации № 2 при городской клинической больнице имени Вересаева, расположенной в Дмитровском районе, 13 августа состоится лекция для будущих мам. Собравшимся расскажут о дородовом развитии ребенка. Об этом сообщили в администрации медицинского учреждения.

— Дородовый период не менее важен для матери и ребенка, чем послеродовой. Специалисты расскажут будущим мамам об этапах беременности, ответят на волнующие вопросы, — поделился подробностями сотрудник администрации.

Желающих принять участие в мероприятии будут ждать к 13.00 по адресу Дмитровское шоссе, дом 135, корпус 1. (ео)