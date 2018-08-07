Как стильно обставить детскую комнату

Когда дело доходит до покупки мебели и предметов декора в детскую спальню, ключевым моментом выбора становится удачный баланс стиля, функциональности и воображения. Обустраивая интерьер детской комнаты, ты формируешь личное пространство для своего ребенка. На сайте фабрики детской мебели Mamka™ я подобрала несколько вариантов мебели, которые помогут организовать спальное место, гардеробную, игровую и учебную зоны для твоего ребенка.

1. Кровать-домик

Главный девиз кровати-домика — комфорт, безопасность и игра. «Дом мечтателя» — стильная двухъярусная кровать-чердак с изголовьем в виде домика станет удобным спальным местом для нескольких малышей или многофункциональным пространством для одного ребенка. В любом случае ты сэкономишь пространство для детской, решив вопрос со спальным местом и зоной для игр. Кровати выдерживают до 200 килограмм, поэтому никакая активность им не страшна. В основании кровати находится выдвижной ящик, в котором удобно хранить одежду и другие предметы. В таком домике легко найдется место для мамы и папы, а значит, вы сможете играть вместе со своими детьми, погрузившись в волшебный мир детства. Сделать заказ

2. Шкаф

Шкаф — важная составляющая детской комнаты. Благодаря ему маленький хозяин комнаты приучается поддерживать порядок в своей спальне, так как для каждой вещи есть свое место в шкафу. Материал, из которого изготовлен шкаф, должен быть экологичным, конструкция — безопасной, но при этом практичной, вместительной и внешне привлекательной. Детский шкаф «Соло» состоит из натуральных материалов и покрыт гипоаллергенной краской на водной основе, что позволяет поддерживать воздух детской комнаты в чистоте. Сделать заказ

3. Комод

Комоды удобны для использования ребенком: небольшая высота позволяет ему самостоятельно содержать в порядке одежду. Детский комод «Дуо» изготовлен из экологически чистых материалов. Это удобный и функциональный мебельный предмет, состоящий из 6 вместительных ящиков, где наряду с мелочевкой удобно хранить объемные вещи: постельное белье, одеяла и зимнюю одежду. Сделать заказ

4. Стеллаж

Интересное решение в дизайне детской комнаты — стеллаж в форме начальной буквы имени ребенка. Стеллажи очень вместительны и удобны в использовании. Конструкцию удобно использовать для хранения книг и игрушек, которые будут стоять на виду. Если твой ребенок занимается спортом, на полках гармонично будут смотреться полученные грамоты и награды. Закрытые дверками отсеки подойдут для хранения одежды. При наличии свободного пространства стеллаж будет выполнять дополнительную функцию декорирования пространства. Сделать заказ

5. Стол

Мебель-трансформер позволяет сделать комнату вместительной и использовать ее по максимуму. Например, письменный стол-трансформер — это хорошая возможность организовать комфортное и удобное функциональное пространство для ребенка, который учится в школе и постоянно использует компьютер. Одним движением руки стол превращается в комод, где можно хранить вещи или книги. Раскладной механизм стола-трансформера позволяет легко собирать и разбирать стол одному человеку. Сделать заказ

Заказать дизайнерскую мебель для детской комнаты можно на сайте фирменного магазина детской мебели «Mamka™». На сайте ты также можешь найти многофункциональные односпальные и двуспальные кровати с деревянным каркасом, настенные полки-домики, выдвижные ящики для кроватей и ночники. При производстве детской мебели фабрика «Mamka™» использует массив краснодарского бука естественной сушки и экологичную эмаль на водной основе. Дизайнеры подберут интерьер для типовых и нестандартных комнат, при необходимости разработают проект под индивидуальный запрос. Магазин находится в городе Москва, в районе метро Алексеевская и осуществляет доставку мебели во все регионы России. По промокоду ГЕРОИНЯ ты можешь получить скидку в 30% на любой заказ.