Малыш дорос до садика. Пора готовить ребенка к общению со сверстниками

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал снизить возраст приема в детские сады до 2,5 года. Как подготовить ребенка к жизни в коллективе, «Вечерке» рассказала педагог-психолог Полина Малахова

Обычно первый раз в детский сад малыши тоже идут осенью, как и дети постарше в школу. Классическим возрастом прихода ребенка в детский сад и знакомства с обществом все-таки считается три года. До этого периода малышу еще сложно пережить долгую разлуку с матерью. Однако в версии, скажем так, щадящей, когда ребенок будет оставаться с воспитателем на неполный день, такое нововведение вполне возможно.

Говоря о развитии ребенка до 2,5 года, не думаю, что какие-то суперметодики дадут особый результат. Просто почаще задавайте себе вопросы и попытайтесь на них ответить. Тогда и будет понятно, что стоит начинать в ребенке воспитывать, а что — пока рановато. Например: «Зачем детей учат говорить „спасибо“ и „пожалуйста“? Чтобы они вливались в общество, правда? А вот на вопрос „Зачем ребенку в шесть месяцев слушать Моцарта?“ вряд ли кто-то ответит однозначно.

А вообще лучший способ научить чадо чему-то в первые годы — собственный пример. Дети склонны подражать. Так что если хотите, чтобы он за собой убирал, убирайте сами. Если хотите, чтобы ел ножом и вилкой, ешьте сами по всем нормам этикета. Отвечайте на все вопросы ребенка, объясняйте ему любопытные вещи, всегда будьте готовы откликнуться на его просьбы. Это — лучше любых спланированных методик.

Что же касается общего развития, то для этого в наши дни есть огромный выбор всевозможных „умных“ игрушек. Воспользуйтесь ими.

ПРОВЕРЕНО ВЕКАМИ

Кубики

Самые обычные кубики вполне успешно заменят любой конструктор. К тому же у многих на гранях обозначены цифры, буквы или базовые слова. Благодаря этому ребенок еще и со счетом и алфавитом познакомится.

Цена: от 140 рублей

Конь-качалка

Игрушка в форме лошадки закреплена на конструкции из полукруглых пластин, с помощью которых ее можно раскачивать из стороны в сторону. Конь-качалка существует как в миниатюрной версии, так и в полноразмерной, которую малыш может оседлать.

Цена: от 1500 рублей

Калейдоскоп

Оптическая игрушка, несмотря на сложность своей структуры, достаточно примитивна в использовании. Отражающие свет зеркальные стеклышки при переворачивании трубки калейдоскопа создают неповторимые узоры, что надолго привлечет внимание ребенка.

Цена: от 200 рублей

Свистулька

Игрушечный свисток традиционно на Руси изготовлялся из глины или фарфора. Однако сейчас в магазинах можно найти и его пластмассовые, современные аналоги. Свистулька поможет ребенку развить звуковое восприятие, а также музыкальный слух.

Цена: от 200 рублей