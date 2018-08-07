Бизнес в декрете: блондинки в деле

В феврале в новостройке на улице Дуси Ковальчук, 248 открылся новый детский центр «Baby's loft & photo», где интерьеры напоминают больше комнату диснеевской принцессы, чем привычную игровую, — вокруг единороги, есть своя карета со сладостями и всё вокруг исключительно нежно-лавандового цвета. Его создательницы — сёстры-близняшки Наталья Некрасова и Валентина Анисимова — из-за своей похожести больше напоминают фей из мультфильмов.

Ещё недавно сёстры работали в недвижимости и не планировали открывать свой бизнес — никакой идеи у них не было. Валентина семь лет работала в отделе продаж строительной компании, а Наталья проработала у подрядчика три года.

«Сперва я устроилась к застройщику, работала как риелтор. Потом мне позвонил застройщик, говорит: «Валя, ты мне так нравишься как специалист, приходи ко мне работать. Не можешь? Найди мне такую же, как ты!». Наташа как раз вышла из второго декрета», — рассказывает Валентина. Карьеры сестёр складывались удачно, но наступил кризис, стройки встали, зарплаты упали, Валентина пошла в первый декрет, а Наталья в третий, — и сёстры решили, что не хотят возвращаться на прежнюю работу.

Идея пришла спонтанно — Наталья побывала в детском центре и решила, что вдвоём с сестрой они могут сделать более стильный и востребованный лофт, в котором будет интересно детям, а мамы тоже смогут отдыхать — им не придётся мыть посуду за всеми гостями на дне рождения ребёнка.

«Я была на дне рождения в детском центре, когда [дочке] Анжелике было полтора года. Мне так понравилось, сразу звоню Вале: давай откроем. Она согласилась, загорелись моментально. В ноябре мы придумали, в декабре уже заключили договор аренды, месяц делаем ремонт и в феврале уже открылись. Сейчас многие не хотят справлять детские дни рождения у себя дома. Хлопотно — и приготовить, и посуду убрать, а тут мы стол накроем, подыщем кейтеринг. Через нас можно заказать шоу-программу, провести мастер-класс, украшения шарами — то есть праздник под ключ, чтоб мамы пришли и отдыхали, ведь многие женщины работают», — объясняет идею многодетная мама Наталья.

На площади 82 кв. м сёстры уместили качели, детскую кухню и домик, небольшой шатёр-фотозону, два обеденных стола, кэнди-бар и множество игрушек. Как они поясняют, лофт вмещает до 30 человек, но наиболее комфортно, когда гостей не более 27.

«Нам понравилась концепция места. Вроде бы цокольный этаж, но здесь большие окна. Тут же детская балетная школа, детский бассейн — всё одна сфера. Делали всё с нуля, здесь была чистовая отделка. Для запуска лофта мы вложили примерно 1,2 миллиона. Свои затраты ещё не окупили, но точку безубыточности прошли — через три месяца уже немного даже получили чистыми. Возможно, уже этой осенью выйдем в плюс», — рассказывает Валентина.

Стоимость праздника в лофте начинается от 3100 рублей — сюда входит три часа аренды игровой в будни утром, а максимальный бюджет праздника доходил до 25 тысяч, но сёстры признаются, что сумма сильно зависит от кейтеринга и фотографа. Лето считается не сезоном для таких заведений, но в июне и июле у них проводили три-четыре дня рождения в неделю, а сейчас уже идут брони на сентябрь и октябрь.

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работают 138 игровых комнат, но многие из них расположены в торговых центрах, куда родители приводят детей поиграть, пока сами ходят по магазинам. Сёстры подсчитывали, что именно в их нише сегодня десять серьёзных конкурентов. В течение полугода они наблюдали, как закрывались подобные проекты. Хотя они опасались, что идея может прогореть и стать неприбыльной, они всё же решили попробовать и сделали ставку на дизайн — создать такой интерьер, в который родители хотели бы приводить детей. Всего через полгода проектом Натальи и Валентины заинтересовались в двух городах — сейчас сёстры уже ведут переговоры о продаже франшизы.

Бизнес сразу же стал семейным — сёстрам помогают мужья, а их мама работает вместе с дочерьми и внуками. Но сёстры признаются: когда у тебя свой бизнес — приходится работать в любой час дня и ночи, а не как по расписанию в офисе.

«Если в недвижимости мы полностью отрабатывали клиента, то здесь у нас все обязанности распределены. Наша мама пять дней в неделю работает администратором, два дня мы заменяем, но планируем брать второго администратора. Я занимаюсь рекламой, оформляю товарный знак. Когда стали сами себе начальниками, стали более требовательными — хочется, чтобы было ещё лучше. Иногда приходится и до поздней ночи сидеть над работой, ведь и ребёнку нужно много внимания, я не хочу, чтоб меня дочь запомнила вечно с телефоном. Уложила её спать, а сама до полуночи могу готовить пост в Instagram», — добавляет Валентина.

Одним из главных преимуществ своего дела для себя сёстры всё же считают то, что теперь они могут работать и строить карьеру, не отрываясь от дома и семьи, — они больше не ограничены офисом и клиентами, и дети не помешали бизнесу, а, наоборот, подтолкнули к открытию.

«Для молодых мам это удобный бизнес. Сама решаешь, когда ты встретишься с клиентом, перенести встречу, либо работать из дома. С семьёй теперь общаемся ещё чаще — мы с мамой всегда были подругами, а теперь вообще раз 20 можем созвониться. Вместе с сестрой я смогла открыть бизнес, когда дочке было всего шесть месяцев. И главное, дети часто с нами, они играют, пока мы работаем. Если бы не дети, то, наверное, не пришли бы к идее», — считает Валентина. Читайте также: Маленький, но гордый бизнес: молись и пеки Две сестры открыли в заводском цехе необычное производство — одна из них руководит бизнесом из США.