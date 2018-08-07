«Неделя сказок» началась в дошкольном отделении школы № 933

Тематическая «Неделя сказок» началась в дошкольном отделении ГБОУ Школа № 933 в понедельник, 6 августа.

Первый день был посвящен музыке, на котором дети узнали много нового и полезного в формате игры. Детей познакомили с различными инструментами. Также малыши выполнили несложные задания на ритм и музыкальность слуха, а еще поиграли в подвижные игры. Специалисты отметили, что детям очень понравился музыкальный день.

— К нашим дошкольникам прилетела Музыкальная Фея, в чьей волшебной шкатулке таится много интересного: металлофоны и маракасы, колокольчики и треугольники, — сообщила педагог дошкольного отделения Ольга Васильева

Дошкольникам школы № 933 не дают скучать: напомним, что недавно в отделении проходила спортивная неделя. Ребят познакомили с профессиональными спортсменами района Бирюлево Западное и научили подвижным и веселым играм.

Фото со страницы ГБОУ Школа № 933