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«Неделя сказок» началась в дошкольном отделении школы № 933
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«Неделя сказок» началась в дошкольном отделении школы № 933 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Тематическая «Неделя сказок» началась в дошкольном отделении ГБОУ Школа № 933 в понедельник, 6 августа.
Первый день был посвящен музыке, на котором дети узнали много нового и полезного в формате игры. Детей познакомили с различными инструментами. Также малыши выполнили несложные задания на ритм и музыкальность слуха, а еще поиграли в подвижные игры. Специалисты отметили, что детям очень понравился музыкальный день.
— К нашим дошкольникам прилетела Музыкальная Фея, в чьей волшебной шкатулке таится много интересного: металлофоны и маракасы, колокольчики и треугольники, — сообщила педагог дошкольного отделения Ольга Васильева.
Дошкольникам школы № 933 не дают скучать: напомним, что недавно в отделении проходила спортивная неделя. Ребят познакомили с профессиональными спортсменами района Бирюлево Западное и научили подвижным и веселым играм.
Фото со страницы ГБОУ Школа № 933
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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