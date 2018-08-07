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Галина Юдашкина улетела с мужем в романтическое путешествие без сыновей
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Галина Юдашкина улетела с мужем в романтическое путешествие без сыновей 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Детей звездная мама оставила с бабушкой и дедушкой.
Дочь известного кутюрье Галина Юдашкина поделилась с поклонниками радостной новостью — она вместе с мужем отправилась в путешествие. Звездная пара решила повторить свой медовый месяц.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
6 Авг 2018 в 9:34 PDT  Сейчас улетаем в New York ➡️ LA ➡️ San Francisco ➡️ Napa Valley. 4 года назад после нашей росписи мы улетели вдвоем в Лос Анджелес в романтическое путешествие и спустя все это время мы решили повторить наш тур! ❤️
— поделилась с подписчиками Галина Юдашкина.
Звездная мама рассказала, что в путешествие отправляется только двое человек: она и муж. Сыновья 10 дней проведут без родителей. В этом решении Галину поддержала ее мама. «Наши дорогие, летите и отдыхайте, это тоже нужно! Хорошей дороги!😘😘😘👋», — прокомментировала Марина Юдашкина. Естественно, нашлись подписчики в Instagram, которые начали осуждать Галину. Однако звездная мама ответила, что у них есть возможность оставить детей в надежных руках. «Мы отдыхали с детьми месяц, специально улетели от работы чтобы побыть с ними! Если вы уже не можете на 10 дней оставить детей с бабушками и дедушками, то мы можем!», — ответила Галина Юдашкина. Правда, она призналась, что уже скучает по своим малышам. «Скучаю уже безумно! (Но муж тоже требует внимания, время вдвоем всегда для семьи нужно! 😌», — поделилась с подписчиками звездная мама.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
21 Май 2018 в 10:40 PDT  Как ни странно, подавляющее большинство подписчиков Галины в Instagram поддержали ее. А некоторые даже позавидовали, потому что у их нет хороших бабушек и дедушек, которые могли бы посидеть с внуками. «Мечтаю с мужем куда-то хоть на 2 дня слетать … но увы и ах, детей не на кого оставить… а ваши родители молодцы)», «Вы молодцы, что отдыхаете с мужем! Ни кого не слушайте)) Живите как хотите))», «Я тоже не могу своих оставить. Они такого же возраста, как у Галины. И завидую тем, кто может. Ибо надо отдыхать от детей немного», «Обязательно нужно отдыхать без детей! Вы молодцы👏», «Второй медовый месяц! Прекрасного с приятными приключениями путешествия!», — написали поклонники звездной семьи в соцсетях.
Напомним, что дочь Валентина и Марины Юдашкиных Галина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках. Сейчас Анатолию уже два года.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
24 Апр 2018 в 4:12 PDT  О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет 28 марта.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
11 Апр 2018 в 7:05 PDT  Фото: Instagram @gyudashkina
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