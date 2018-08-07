Бабушка кормит свою собаку с ложечки, а она и не против — смешное видео

Даже маленькие дети, которых кормят родители, не сидят так спокойно и бездвижно, как эта милая собачка

В этом видео прекрасно все. Нужно начать с того, что собачка сидит на стуле, а на ней передник! Видимо, чтобы питомец не испачкался во время трапезы. И сидит она покорно, без лишних движений.

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Спереди от нее расположилась бабушка, которая в одной руке держит миску с едой, а другой рукой кормит свою собачку с ложечки. Та исправна открывает свою пасть, пережевывает еду и облизывается.

Кормя свою маленькую любимицу, бабушка приговаривает, какая она у нее хорошая и как ей хватит этой миски чуть ли не до самого утра следующего дня. Если собака пачкается, хозяйка убирает с нее остатки пищи.

Стоит заметить, что на протяжении всего этого времени, питомец ни разу не попытался сам влезть в миску и даже не пробовал уйти, а смиренно кушал и ждал, пока еда в миске закончился. Не каждый ребенок так сможет!

Видео опубликовал пользователь Giviko Chafidze на своей странице в Facebook. Комментаторы один за другим восхищаются бабушкой и пишут, какая она прекрасная, добрая и милая. Ролик набрал уже более 56 тысяч просмотров и активно распространяется в соцсети.