Скоро в школу: Как выбрать одежду для ребенка

Начало учебного года каждый раз вызывает головную боль у родителей. Выбор школьной формы для ребенка — насущная проблема, на решение которой уходят недели. В этом материале «Вечерняя Москва» расскажет, как не ошибиться при покупке одежды и на какие параметры стоит обратить внимание.

Руководитель отдела взаимодействия с регионами Национального союза производителей школьной и форменной одежды Светлана Верба объяснила, почему экономить деньги на одежде ребенка не стоит.

— Некоторые родители не обращают внимания на тот факт, что дети находятся в школьной форме большую часть времени. Обычно они мотивируют это тем, что синтетическая одежда вреда не приносит, ее носят все. Однако школьникам необходимо носить форму постоянно, в том числе и в жару. Необходимо, чтобы одежда позволяла поверхности тела ребенка иметь доступ к кислороду, — рассказала Светлана Верба.

Для того чтобы подобрать ребенку школьную форму, специалист посоветовала следовать нескольким принципам.

Удобство и внешний вид — Родители должны обращать внимание на крой и внешний вид одежды. Школьная форма не должна стеснять движения ребенка. Это необходимо для сохранения правильной осанки. Кроме того, стоит учесть, что дети на переменах много двигаются и правильный крой одежды не приведет к травмам и не позволит самой школьной форме порваться.

Светлана Верба порекомендовала не приобретать дешевую и некачественную одежду.

— На детях не экономят. Если вы боитесь, что за полгода ребенок вырастет и придется менять одежду в середине обучения, лучше купить брюки подлиннее. Их всегда можно ушить, а вот превратить некачественную одежду в хорошую не получится, — сказала Светлана Верба.