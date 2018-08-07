Ещё
Скоро в школу: Как выбрать одежду для ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ходченкова без косметики восхитила поклонников
Ходченкова без косметики восхитила поклонников

Скоро в школу: Как выбрать одежду для ребенка 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Начало учебного года каждый раз вызывает головную боль у родителей. Выбор школьной формы для ребенка — насущная проблема, на решение которой уходят недели. В этом материале «Вечерняя Москва» расскажет, как не ошибиться при покупке одежды и на какие параметры стоит обратить внимание.
Руководитель отдела взаимодействия с регионами Национального союза производителей школьной и форменной одежды Светлана Верба объяснила, почему экономить деньги на одежде ребенка не стоит.
— Некоторые родители не обращают внимания на тот факт, что дети находятся в школьной форме большую часть времени. Обычно они мотивируют это тем, что синтетическая одежда вреда не приносит, ее носят все. Однако школьникам необходимо носить форму постоянно, в том числе и в жару. Необходимо, чтобы одежда позволяла поверхности тела ребенка иметь доступ к кислороду, — рассказала Светлана Верба.
Для того чтобы подобрать ребенку школьную форму, специалист посоветовала следовать нескольким принципам.
Удобство и внешний вид  — Родители должны обращать внимание на крой и внешний вид одежды. Школьная форма не должна стеснять движения ребенка. Это необходимо для сохранения правильной осанки. Кроме того, стоит учесть, что дети на переменах много двигаются и правильный крой одежды не приведет к травмам и не позволит самой школьной форме порваться.
Светлана Верба порекомендовала не приобретать дешевую и некачественную одежду.
— На детях не экономят. Если вы боитесь, что за полгода ребенок вырастет и придется менять одежду в середине обучения, лучше купить брюки подлиннее. Их всегда можно ушить, а вот превратить некачественную одежду в хорошую не получится, — сказала Светлана Верба.
Вечерняя Москва: последние новости
София Ротару: Я люблю лаванду и другие горные цветы Малыш дорос до садика. Пора готовить ребенка к общению со сверстниками Распространенные ошибки родителей при воспитании детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ходченкова без косметики восхитила поклонников15
Почему сводит ногу по ночам77
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
5 самых эффектных арабских моделей в Instagram
Звезды, которые открыто говорят об интимной жизни22
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
00:54
Дарью Мельникову подозревают в беременности
Звёзды
02:59
32-летняя певица Бьянка вышла замуж
Звёзды
03:01
СМИ: любовница Петросяна беременна
Звёзды
00:40
10 простых способов получить прибавку к зарплате
Психология
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
09:30
Что будет, если каждый день съедать килограмм меда
Еда
00:40
Ким Кардашьян сильно похудела
Звёзды
05:43
Узнайте, в чем ваша суперсила
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение