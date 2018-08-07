В библиотеке на Родионовской детей научат выходить из конфликтных ситуаций

На базе библиотеки № 239 на Родионовоской улице 15 августа состоится программа «Мое право», призванная рассказать детям и подросткам об их правах и обязанностях, научить выходить достойно из непростых ситуаций.

— Детям будут предложены ситуационные игры и тесты, которые помогут найти правильное решение и выйти из конфликта достойно, а также закрепят знания детей не только о своих правах, но и об обязанностях, — отметили в пресс-службе ЦБС СЗАО.

Участники мероприятия побывают на станциях «Забытых вещей», где вспомнят о праве каждого на имя и фамилию, примут участие в игре «Шляпа знакомств»; затем посетят станцию «Сказочная» и вспомнят литературных героев, права которых были нарушены; побывают на станции «Семейная» и сыграют в игру «Назови ласково».

Программа начнется в 12.00. Вход свободный. Напомним, что библиотека № 329 находится по адресу: улица Родионовская, дом 9. (ск)