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В библиотеке на Родионовской детей научат выходить из конфликтных ситуаций
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В библиотеке на Родионовской детей научат выходить из конфликтных ситуаций 

Управа района Куркино 21 минуту назад
Фото: Управа района Куркино
На базе библиотеки № 239 на Родионовоской улице 15 августа состоится программа «Мое право», призванная рассказать детям и подросткам об их правах и обязанностях, научить выходить достойно из непростых ситуаций.
— Детям будут предложены ситуационные игры и тесты, которые помогут найти правильное решение и выйти из конфликта достойно, а также закрепят знания детей не только о своих правах, но и об обязанностях, — отметили в пресс-службе ЦБС СЗАО.
Участники мероприятия побывают на станциях «Забытых вещей», где вспомнят о праве каждого на имя и фамилию, примут участие в игре «Шляпа знакомств»; затем посетят станцию «Сказочная» и вспомнят литературных героев, права которых были нарушены; побывают на станции «Семейная» и сыграют в игру «Назови ласково».
Программа начнется в 12.00. Вход свободный. Напомним, что библиотека № 329 находится по адресу: улица Родионовская, дом 9. (ск)
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