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Видео похищения ребенка из Петербурга попало в Сеть
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Видео похищения ребенка из Петербурга попало в Сеть 

360tv.ru 1 час назад
Житель Санкт‐Петербурга похитил у бывшей супруги их трехлетнюю дочь. Камера видеонаблюдения сняла двор, в котором все произошло. Об этом сообщил «Пятый канал».
На кадрах видно прогулку мужчины с бывшей супругой и дочерью, которую отец несет на руках. В какой-то момент мать отвернулась, а отец передал трехлетнего ребенка знакомому. С девочкой на руках мужчина побежал к машине, на которой и скрылся. В этот время мать ребенка держал ее бывший муж. Ей удалось вырваться, однако догнать похитителя она не смогла.
Предполагается, что отец увез дочь к своей новой семье в Тамбов, где у него есть еще сын. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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