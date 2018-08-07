Видео похищения ребенка из Петербурга попало в Сеть

Житель Санкт‐Петербурга похитил у бывшей супруги их трехлетнюю дочь. Камера видеонаблюдения сняла двор, в котором все произошло. Об этом сообщил «Пятый канал».

На кадрах видно прогулку мужчины с бывшей супругой и дочерью, которую отец несет на руках. В какой-то момент мать отвернулась, а отец передал трехлетнего ребенка знакомому. С девочкой на руках мужчина побежал к машине, на которой и скрылся. В этот время мать ребенка держал ее бывший муж. Ей удалось вырваться, однако догнать похитителя она не смогла.

Предполагается, что отец увез дочь к своей новой семье в Тамбов, где у него есть еще сын. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.