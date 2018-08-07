Он никогда не знал, что разговор с его неуспешным отцом поможет ему получить работу. Но, ответ его босса — золото!

Молодой человек отправился искать важную должность в крупную типографию. Он прошел первоначальное интервью, и собирался встретиться с директором для финального собеседования. Директор посмотрел его резюме, оно было превосходным. Он спросил:

«Вы получали стипендию на учебу?»

Парень ответил: «Нет».

«Ваш отец оплатил учебу? «

Утвердительный ответ.

«Где работает ваш отец?»

«Мой отец — кузнец.»

Директор попросил молодого человека показать ему руки.

Молодой человек показал пару мягких и совершенных рук.

«Вы когда-нибудь помогали родителям на работе?»

«Никогда, мои родители всегда хотели, чтобы я учился и читал больше книг. Кроме того, он справляется лучше меня.»

Директор сказал:

«У меня есть просьба: когда вы сегодня пойдете домой, идите помойте руки отцу, а завтра утром приходите ко мне.»

Молодой человек чувствовал, что его шанс получить работу был высокий.

Когда он вернулся в свой дом, он спросил отца, не позволит ли тот вымыть им руки.

Отец чувствовал себя странно, счастливо, но со смешанными чувствами и показывал свои руки сыну. Молодой человек помыл руки, немного. Это был первый раз, когда он заметил, что руки отца были грубые, и на них было много шрамов. Некоторые синяки были настолько болезненными, что его кожа содрогалась, когда он прикасался к ним. Это был первый раз, когда молодой человек понял, что значит, для этой пары рук, работать каждый день, чтобы иметь возможность платить за учебу. Синяки на руках были ценой, которую он заплатил за их образование, его школьную деятельность и его будущее. После мытья рук отца молодой человек молча встал и принялся мастерскую. В ту ночь, отец и сын долго беседовали.

На следующее утро молодой человек пошел в кабинет директора.

Директор заметил слезы на глазах молодого человека, когда он спросил его:

«Можете ли вы сказать мне, что сделали и чему научились вчера у себя дома?»

Парень ответил:

«Я помыл руки отца, а когда закончил, остался и почистил его мастерскую. Теперь я знаю, что значит ценить и признавать, что без родителей я не был бы тем, кто я есть сегодня. Помогая отцу, я теперь понимаю, как трудно сделать что-то самостоятельно. Я осознал важность и ценность помощи семье.»

Директор сказал: «Это то, что я ищу в своих сотрудниках. Я хочу нанять кого-то, кто может оценить помощь других, человека, который знает трудности других, чтобы делать что-то, и человека, который не ставит деньги в качестве своей единственной цели в жизни. Вы наняты.»

Ребенок, который был избалован, защищен и обычно получал то, что он хочет, развивает менталитет «я имею право» и всегда будет ставить себя на первое место, игнорируя усилия своих родителей. Если мы являемся таким защитным родителем, мы действительно показываем любовь или мы разрушаем наших детей?

Вы можете подарить ребенку большой дом, хорошее питание, компьютерные занятия, смотреть на большом экране телевизор. Но, когда вы моете пол или красите стену, пожалуйста, позвольте ему сделать это тоже.

После еды попросите их помыть посуду со своими братьями и сестрами. Это не потому, что у вас нет денег, чтобы нанять кого-то, чтобы сделать это, это потому, что вы хотите любить их правильно. Неважно, насколько ты богат, ты хочешь, чтобы они поняли. Однажды твои волосы поседеют, как у отца этого молодого человека.

Самое главное, что ваш ребенок учится ценить усилия и испытывать трудности и учиться умению работать с другими, чтобы добиться цели.