«Эпидемия» детских глазных заболеваний: как сохранить ребенку зрение

Завтра, 8 августа, пройдет Всемирная акция «Прекрасные глаза каждому», в рамках которой офтальмологи многих московских клиник проведут бесплатные приемы как для взрослых, так и для детей.

Ранее «Ридус» уже рассказывал, как сохранить зрение, если вы много работаете за компьютером, а также, стоит ли делать лазерную коррекцию зрения.

На этот раз мы спросили у офтальмолога, как обстоят дела со зрением у российских детей, и получили весьма печальную статистику. По данным ассоциации офтальмологов страбизмологов, сейчас каждый третий ученик заканчивает школу в очках, а каждый десятый ребенок к трем годам страдает косоглазием.

Врачи опасаются, что ситуация может только ухудшится, так как с 2018 года изменились нормы обязательного посещения офтальмолога по ОМС. Теперь пройти обследование с ребенком нужно в 1 месяц, а потом только в 3 года.

Еще год назад малышей отправляли к окулисту и в 1 год, чтобы врач убедился в отсутствии проблем со зрением, но теперь это посещение из списка обязательных профилактических осмотров исключили.

Многие родители знают, как сложно проверить зрение у месячного ребенка — скорее всего он будет плакать, крутиться, не захочет открывать глаза. И велика вероятность, что педиатр не заметит проблем с глазами, а ребенок еще слишком мал, чтобы пожаловаться, что он плохо видит.

Офтальмологи считают, что данное новшество ОМС повлечет за собой настоящий бум ухудшения детского зрения, так как некоторые патологии в 1 месяц могут быть незаметны, а к трем годам их уже поздно лечить. Среди таких патологий могут быть врожденная глаукома и катаракта, прогрессирующая близорукость и дальнозоркость, астигматизм и косоглазие.

А одна из самых серьезных патологий, которую опасно пропустить — ретинобластома. Это онкологическое заболевание глаза, которое к сожалению, встречается и у детей.

Как показывает практика, многие родители не ведут детей к офтальмологу, потому что уверены — у моего ребенка с глазами проблем нет. Но родители — не врачи, у них нет специального оборудования. Они не могут на глаз определить, есть проблема или нет, — рассказал «Ридусу» офтальмолог, академик АМТН, доктор медицинских наук, главный врач центров охраны зрения детей и подростков «Ясный взор», Игорь Азнаурян. Первоклашек в очках станет больше

Врачи рассказывают, что сейчас у детей зрение падает еще до школы. Например, у многих развивается амблиопия или синдром «ленивого глаза», при котором один глаз видит хуже другого, а со временем и вовсе выключается из зрительного процесса.

Если раньше это заболевание считалось неизлечимым, то сейчас существует бинокулярный оптометрический комплекс, с помощью которого можно поднять зрение с 10% до 100%. Но офтальмологи уверены, что из-за сокращения плановых приемов, детей в очках станет больше.

Несмотря на нормы ОМС, мы, офтальмологи, призываем родителей быть более внимательными. По международным стандартам, офтальмолог должен посмотреть ребенка в 1 и 6 месяцев, в 1 год, в 2 года, в 3 года. Если все в порядке и нет никаких патологий, то на следующий прием можно прийти в 6 лет, так как в диапазоне с 3−6 лет с глазами обычно ничего не происходит. А вот в школе проверять зрение нужно ежегодно, — посоветовал Игорь Азнаурян. Раньше было лучше

Многие из читателей, наверное, задумались, почему происходит такая «эпидемия» детских глазных заболеваний, когда как 20−30 лет назад очкариков в классе можно было пересчитать по пальцам.

Дело в том, что человеческий глаз постоянно эволюционирует, и еще через столько же лет ситуация может поменяться. Многие антропологи считают, что наши далекие предки имели прекрасное зрение, так как в этом была острая необходимость — охота.

Сейчас нам не нужно всматриваться вдаль, чтобы разглядеть мамонта, поэтому глаз за столько времени адаптировался к другим условиям. Современный образ жизни также сильно влияет на наше здоровье, в том числе и на зрение.

Как бы банально это не звучало, но доказано, что смартфоны вызывают у детей близорукость. Многие дети уже в три года знают, как пользоваться планшетом и телефоном. А теперь вспомните, во что вы играли, когда вам было 3 года?

К этому же пункту можно добавить и отсутствие полноценных прогулок, когда ребенок несколько часов играет в уличные игры, а не «сидит в телефоне».

Желание родителей вырастить из ребенка гения тоже может привести к проблемам со зрением. В раннем возрасте нервная система малыша еще не готова к большим нагрузкам, поэтому не стоит заставлять ребенка заниматься всем и сразу.

Конечно же, школьная нагрузка и огромные домашние задания, которые приходится доделывать по ночам, тоже сказываются на зрении ребенка.

Также не нужно забывать, что глазные заболевания передаются по наследству. Если один родитель страдает близорукостью, то 50% вероятности того, что она будет и у ребенка. А если близорукие оба родителя, то риск возрастает уже до 80%. Об этом тоже нужно помнить и приводить детей на прием, — рассказал «Ридусу» офтальмолог Азнаурян.