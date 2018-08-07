Ещё
Жителя Екатеринбурга осудят за издевательства над детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жителя Екатеринбурга осудят за издевательства над детьми 

360tv.ru 1 час назад
Бизнесмена из Екатеринбурга подозревают в физическом насилии и издевательствах над детьми. В отношении Юрия Юдина возбуждено уголовное дело, сообщило агентство Ura.ru.
Знакомая в 2014–2016 годах попросила бизнесмена помочь успокоить сына.
«Все происходило в коллективном саду в Капасихе под Нижним Тагилом. Обвиняемый надевал на ребенка собачий электроошейник, втыкал иголку в руку мальчика, стегал прутом. Сам несовершеннолетний в силу возраста воспринимал такое насилие как норму», — рассказала помощник прокурора Пригородного района Марина Иванова.
Юрия Юдина лишили родительских прав из-за издевательства над двумя младшими детьми, которых он снимал на видеокамеру. Первое судебное заседание по уголовному делу состоится 28 августа.
360tv.ru: последние новости
Пьяных родственников подозревают в убийстве младенца в Вологде Видео похищения ребенка из Петербурга попало в Сеть YouTube заблокировал ролик пранкера спустя два года. Он накормил своих детей слабительным и снял их страдания
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
71-летняя Ротару поразила своей внешностью33
Почему сводит ногу по ночам77
Какой на самом деле бывает чеченская свадьба12
Самые красивые пары России
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
00:54
Дарью Мельникову подозревают в беременности
Звёзды
02:59
32-летняя певица Бьянка вышла замуж
Звёзды
03:01
СМИ: любовница Петросяна беременна
Звёзды
00:40
10 простых способов получить прибавку к зарплате
Психология
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
09:30
Что будет, если каждый день съедать килограмм меда
Еда
00:40
Ким Кардашьян сильно похудела
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение