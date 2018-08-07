Жителя Екатеринбурга осудят за издевательства над детьми 

Бизнесмена из Екатеринбурга подозревают в физическом насилии и издевательствах над детьми. В отношении Юрия Юдина возбуждено уголовное дело, сообщило агентство Ura.ru.
Знакомая в 2014–2016 годах попросила бизнесмена помочь успокоить сына.
«Все происходило в коллективном саду в Капасихе под Нижним Тагилом. Обвиняемый надевал на ребенка собачий электроошейник, втыкал иголку в руку мальчика, стегал прутом. Сам несовершеннолетний в силу возраста воспринимал такое насилие как норму», — рассказала помощник прокурора Пригородного района Марина Иванова.
Юрия Юдина лишили родительских прав из-за издевательства над двумя младшими детьми, которых он снимал на видеокамеру. Первое судебное заседание по уголовному делу состоится 28 августа.