Дочку Кати Лель проводили всей семьей в «Артек»

Звездная мама рассказала, что о такой поездке она сама мечтала в детстве.

Певица Катя Лель только вчера делилась с подписчиками радостной новостью, что ее дочь Эмилия собирается в «Артек», а уже сегодня девочка улетела в лагерь. Проводить ребенка пришли не только мама с папой, но еще бабушка и тетя Ира, сестра Кати Лель. Певица поделилась в личном блоге семейным фото. Звезда призналась, что поездка в лагерь «Артек» была ее детской мечтой, которую невозможно было осуществить.

Публикация от Katya Lel (@katyalelofficial)

8 Авг 2018 в 3:31 PDT Дружной любимой семьёй рано утром провожали Эмилечку с волнением впервые в лагерь. Моя детская мечта в твоем лице с «Артеком» сбылась, в моем детстве это было невозможно. Прекрасного отдыха, любовь моя, с Богом! Радуйся каждому мгновению этой жизни! Эти эмоции навсегда!👼🏻🌈😀🤩😘

— рассказала звездная мама.

«Какая прекрасная семья)😍😍😍», «Хорошего отдыха в родном моем Крыму! В прекрасном детском лагере „Артек“! Это потрясающий лагерь, лучший на свете! Меня там в пионеры принимали!», «У меня дочка была в пионерском лагере „Орленок“, сколько было радости, и желаю Эмилечке прекрасного отдыха в „Артеке“!👍👍👍😴», «Мы также сегодня провожали своих деток) Видели всю вашу большую и дружную семью. Хорошего отдыха🤗», «Это мечта многих! Хорошего отдыха доченьке 🤗», — порадовались за ребенка Кати Лель подписчики в Instagram.

Напомним, что в 2008 году Катя Лель (настоящее имя артистки — Екатерина Чупринина ) вышла замуж за своего избранника Игоря Кузнецова . В 2009 году у пары родилась дочь Эмилия Кузнецова. Кстати, вчера Катя Лель посвятила трогательный пост своему мужу.

Публикация от Katya Lel (@katyalelofficial)

5 Авг 2018 в 9:27 PDT 13 лет тому назад ты ворвался в мою жизнь и я благодарю тебя за это, мой любимый! И когда ты меня спросил: «А у вас есть ваш мармеладный? Можно я им буду?😜🙈» Ты меня сразил своей решительностью и оригинальностью!

— рассказала певица.

«Спасибо за нашу Доченьку, Игореша!🙏🏻👼🏻💝💋👨‍👩‍👧💑Я люблю тебя за то, что ты есть❤️💑За то, что ты здесь и просто рядом💏❤️Я люблю тебя за то, что такой❤️За то, что ты мой и даже взглядом❤️ Я люблю тебя!😘😘😘» — посвятила Катя Лель трогательные строки из песни своему мужу.

Катя Лель очень любит свою единственную дочь Эмилию. Певица старается как можно больше времени проводить с ней рядом. Катя Лель посвящает своей дочке трепетные и нежные посты в Instagram.

Мой цветочек! Эмилечка! Скучаю!👼🏻🌸#катялель #счастьемоё #доченькалюбимая #desalito 👗#боженькаберегинашихдетей🙏😇 #всёхорошр #светавдуше

Публикация от Katya Lel (@katyalelofficial)

5 Авг 2018 в 10:15 PDT Мой свет! Моя радость! 💝☀️🌈👼🏻. #катялель #любовьмоя❤️ #всёхорошо #какжесильноятебялюблю #счастьянашимдетям🙏

Публикация от Katya Lel (@katyalelofficial)

23 Июл 2018 в 1:50 PDT Фото: Instagram @katyalelofficial