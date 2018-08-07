Катя Лель показала счастливую дочку, которая готовится к поездке в «Артек»

Поклонники звезды пришли в восторг от искренних эмоций ребенка.

Звездная мама Катя Лель рассказала подписчикам, что ее дочь Эмилия поедет в детский лагерь «Артек». Певица поделилась видео, где девочка распаковывает подарок — дождевик. Его купили Эмилии специально перед поездкой в лагерь.

Публикация от Katya Lel (@katyalelofficial)

6 Авг 2018 в 9:08 PDT Моя девочка тем временем активно готовится в Артек со своими любимыми близкими, за что им спасибо!💐👌🏻😘,

— поделилась с подписчиками Катя Лель.

«Она так на Вас похожа🤗 такой же всегда позитивчик и очень открытая девочка😇», «Улыбчивая девочка, как мамочка) ❤❤❤», «Классная доченька, такая нежная девочка! Счастья вам, куколки! 💋💋💋», «Сколько радости у Эмилички! Не балованная девчушка! Пусть будет весело и интересно в Артеке! Это интересный лагерь!», «Девочка прекрасная …🙏❤Катенька, она у Вас растет как цветочек!🌼», — прокомментировали видео поклонники певицы.

Напомним, в 2008 году Катя Лель (настоящее имя артистки — Екатерина Чупринина ) вышла замуж за своего избранника Игоря Кузнецова . В 2009 году у пары родилась дочь Эмилия Кузнецова. Кстати, вчера Катя Лель посвятила трогательный пост своему мужу.

Публикация от Katya Lel (@katyalelofficial)

5 Авг 2018 в 9:27 PDT 13 лет тому назад ты ворвался в мою жизнь и я благодарю тебя за это, мой любимый! И когда ты меня спросил: «А у вас есть ваш мармеладный? Можно я им буду?😜🙈» Ты меня сразил своей решительностью и оригинальностью!

— рассказала певица.

«Спасибо за нашу Доченьку, Игореша!🙏🏻👼🏻💝💋👨‍👩‍👧💑Я люблю тебя за то, что ты есть❤️💑За то, что ты здесь и просто рядом💏❤️Я люблю тебя за то, что такой❤️За то, что ты мой и даже взглядом❤️ Я люблю тебя!😘😘😘», — посвятила Катя Лель трогательные строки из песни своему мужу.

Фото: Instagram @katyalelofficial