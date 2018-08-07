Шепелев разоблачил сына Рудковской на детекторе лжи

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко — Саша принял участие в первом выпуске юмористического шоу Первого канала «Видели видео». Мальчик встал на защиту знаменитой матери.

Пятилетний Гном Гномыч, как нежно называют мальчика родители, отвечал на вопросы ведущего Дмитрия Шепелева . Импровизированный детектор лжи, состоящий из «шлема правды» из фольги и салатовых резинок, якобы сигнализировал шоумену, если малыш лукавил.

Одним из вопросов, которые озвучивал Шепелев, был о Яне Рудковской. «Скажи, пожалуйста, твоя мама когда-нибудь нарушала закон?» — зачитал шоумен. Саша ответил отрицательно. Однако «шлем правды» сигнализировал о том, что ребенок врет.

Дмитрий показал сыну продюсера кадр из скандального клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». На нем Саша делает глоток из бутылки с алкоголем. «Да это не шампанское, а лимонад! Вообще-то так положено на съемке. Такой закон там», — с вызовом парировал Плющенко-младший.

Видео опубликовала в Сети мама малыша — Яна Рудковская. Продюсер ведет официальный микроблог Плющенко-младшего, где делится последними новостями из жизни сына.

Добавим, что Саша стал публичной фигурой практически с рождения. Он часто появляется в светском общества, участвует в модных показах, снимается в музыкальных клипах.

Родители готовят мальчика к карьере фигуриста. Пятилетний Плющенко очень много тренируется: каждый день он по несколько часов оттачивает свои навыки. Мальчик занимается гимнастикой, тренирует координацию и выносливость вместо того, чтобы играть с друзьями и беззаботно смотреть мультики.