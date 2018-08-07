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Шепелев разоблачил сына Рудковской на детекторе лжи
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Шепелев разоблачил сына Рудковской на детекторе лжи 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко — Саша принял участие в первом выпуске юмористического шоу Первого канала «Видели видео». Мальчик встал на защиту знаменитой матери.
Пятилетний Гном Гномыч, как нежно называют мальчика родители, отвечал на вопросы ведущего Дмитрия Шепелева. Импровизированный детектор лжи, состоящий из «шлема правды» из фольги и салатовых резинок, якобы сигнализировал шоумену, если малыш лукавил.
Одним из вопросов, которые озвучивал Шепелев, был о Яне Рудковской. «Скажи, пожалуйста, твоя мама когда-нибудь нарушала закон?» — зачитал шоумен. Саша ответил отрицательно. Однако «шлем правды» сигнализировал о том, что ребенок врет.
Дмитрий показал сыну продюсера кадр из скандального клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». На нем Саша делает глоток из бутылки с алкоголем. «Да это не шампанское, а лимонад! Вообще-то так положено на съемке. Такой закон там», — с вызовом парировал Плющенко-младший.
Видео опубликовала в Сети мама малыша — Яна Рудковская. Продюсер ведет официальный микроблог Плющенко-младшего, где делится последними новостями из жизни сына.
Добавим, что Саша стал публичной фигурой практически с рождения. Он часто появляется в светском общества, участвует в модных показах, снимается в музыкальных клипах.
Родители готовят мальчика к карьере фигуриста. Пятилетний Плющенко очень много тренируется: каждый день он по несколько часов оттачивает свои навыки. Мальчик занимается гимнастикой, тренирует координацию и выносливость вместо того, чтобы играть с друзьями и беззаботно смотреть мультики.
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