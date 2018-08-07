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«Некоторые учителя показывают детям: унижение слабых — норма»
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«Некоторые учителя показывают детям: унижение слабых — норма» 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
«Такие случаи, к сожалению, не в новинку для российской действительности. Подобное уже происходило — в разное время и в разных регионах. Нехватка средств или нежелание родителей отдавать деньги приводят к озлобленности учителей, у некоторых из них подход к делу советский: коллективистский. Они пытаются создать некую круговую поруку: все сдают, исключений быть не должно! Все должны поступать одинаково и думать одинаково!
Тот же, кто не вписывается в схему, подвергается остракизму и изгойству. В данном случае педагог не могла достать родителей, и отыгралась на ребенке.
Случай, на самом деле, вскрывает проблемы школ. Есть приказы Минобрнауки, где черным по белому написано, что любые поборы с родителей запрещены. По-доброму мы уже должны давно забыть о них. Но ситуации из года в год повторяются. Связано это с недофинансированием школ и с недостаточным контролем за расходованием средств со стороны государства. И школьная администрация оказывается между молотом и наковальней: не будет поборов, классы придут в запустение. Любые чиновники нижнего звена сталкиваются с подобным. Не будет, грубо говоря, штор — будет наказание.
И эта безысходность порождает бесчеловечность. В том числе по отношению к детям. Учителя чувствуют, что их загнали в угол, они в постоянном состоянии стресса… Получается, что у человека резко падает самооценка, и такие люди перестают адекватно воспринимать себя, коллег, учеников. Накапливаются гнев и ярость на ситуацию. И гнев находит выход — отыграться на слабых, найти того, кого можно обвинить во всех своих проблемах.
Я ни в коем случае не оправдываю действия учителя, но проблема гораздо глубже. Она в системе.
Гораздо печальнее, что педагог „преподала урок“ всему классу. Мол, именно так надо вести себя во взрослом мире, так надо решать проблемы: навалиться коллективом и задавить индивидуальность. И через 20 лет из этих детей могут вырасти такие же учителя…»
Фото — pixabay.com
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