Будущий дизайнер Лиза Галкина научила папу делать платья из цветов

Дети Аллы Пугачевой Максима Галкина растут очень творческими. Они свободно делятся своими идеями с родителями, а те — публикуют трогательные ролики в Instagram.

«Лиза придумала из цветов делать платья. Вот делится модными секретами», — похвастался звездный папа.

Поклонники остались в восторге от идеи Лизы. Они особенно отметили артистичность девочки и то, какой взрослой она выглядит в этом ролике.

А вы мастерили кукол из цветов, когда были маленькими?

Фото: instagram