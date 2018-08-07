Будущий дизайнер Лиза Галкина научила папу делать платья из цветов 

Четырехлетняя Лиза Галкина рассказала о своем изобретении.
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут очень творческими. Они свободно делятся своими идеями с родителями, а те — публикуют трогательные ролики в Instagram.
«Лиза придумала из цветов делать платья. Вот делится модными секретами», — похвастался звездный папа.
Поклонники остались в восторге от идеи Лизы. Они особенно отметили артистичность девочки и то, какой взрослой она выглядит в этом ролике.
А вы мастерили кукол из цветов, когда были маленькими?
Фото: instagram