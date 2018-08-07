Развод Джоли и Питта окончательно зашел в тупик

Как пишет издание E News с ссылкой на собственный источник, до завершения бракоразводного процесса между Анджелиной Джоли Брэдом Питтом — еще очень далеко. Супруги и близко не подошли к тому, чтобы решить дело миром. Хотя с момента их шокирующего заявления о разводе минуло почти два года.

«Они так зациклились на решении вопросов, связанных с детьми, что еще не обменялись финансовыми документами, хотя это является обычным делом и одним из первых шагов, которые предпринимают люди в процессе расторжения брака, — рассказывает информатор, приближенный к бывшей звездной паре. — В ближайшее время не будет никакого урегулирования или разрешения конфликта. В данный момент они находятся в тупике…».

Брэд Питт и Анджелина Джоли. globallookpress.com Оба родителя увлечены «разработкой деталей развода», согласно источнику, но «неспособны достичь соглашения, которым они оба остались бы довольны». График поочередного пребывания детей у «джолипиттов», ранее согласованный обеими сторонами, был нарушен этим летом. Джоли собиралась на съемки в Европу и попросила отдать ей на это время всех шестерых детей. В то момент Питт не позволял ей забирать детей за границу, а информатор добавлял: «Брэд не против, но она не может пропасть с детьми на несколько месяцев».

Актер дал понять, что хотел бы проводить с ребятами больше времени, судья постановил, что он имеет на это право. Все это вызвало новую вспышку ярости у Джоли.

Анджелина привыкает к жизни без мужа — путешествует с детьми и снимается на обложки гламурных журналов. Фото: AP/EAST NEWS

Начались заявления об алкоголизме Питта и его предполагаемом насилии в отношении детей. Но, как ни странно, его отношения с отпрысками в последнее время только улучшились. Появилась вероятность, что актер может выиграть в суде дело о совместной опеке, и это окончательно вывело «миссис Смит» из себя.

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