Анджелина Джоли пожаловалась на незначительные алименты от Питта

"Есть обязанности по выплате алиментов. На настоящий момент (Питт) не выплатил никаких значительных алиментов с момента развода", — написала адвокат Джоли.

Она также отметила, что ввиду незначительной финансовой поддержки со стороны бывшего супруга, актриса планирует подать запрос на установление обратного порядка поддержки детей.

В заявлении представителей защиты Джоли не указывается, о каких именно суммах идет речь.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт готов сделать все, для того, чтобы видеться с детьми.