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Анджелина Джоли пожаловалась на незначительные алименты от Питта
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Анджелина Джоли пожаловалась на незначительные алименты от Питта 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актриса Анджелина Джоли пожаловалась на то, что ее бывший супруг Брэд Питт не выплатил никаких значительных средств на содержание ребенка за полтора года их бракоразводного процесса, передает NBC.
"Есть обязанности по выплате алиментов. На настоящий момент (Питт) не выплатил никаких значительных алиментов с момента развода", — написала адвокат Джоли.
Она также отметила, что ввиду незначительной финансовой поддержки со стороны бывшего супруга, актриса планирует подать запрос на установление обратного порядка поддержки детей.
В заявлении представителей защиты Джоли не указывается, о каких именно суммах идет речь.
Ранее сообщалось, что Брэд Питт готов сделать все, для того, чтобы видеться с детьми.
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