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80 тысяч за ущерб: в Златоусте прошел суд над хозяином собаки, покусавшей девочку
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80 тысяч за ущерб: в Златоусте прошел суд над хозяином собаки, покусавшей девочку 

360tv.ru 1 час назад
В Златоусте овчарка покусала 12 летнюю девочку. Сейчас ребенок с трудом разговаривает и редко выходит из дома. Родители требуют 80 тысяч рублей в качестве компенсации.
Происшествие случилось год назад и телеканал «360» рассказывал об этой истории. И вот наконец состоялся суд.
Главная претензия к хозяину кавказской овчарки — это ненадлежащее содержание животного. Однако с таким утверждением мужчина категорическим не согласен и готов был выплатить в качестве компенсации всего лишь 30 тысяч рублей. Разбирательство по этому делу длилось почти год и накануне суд постановил выплатить — 80 тысяч. Но даже такая компенсация кажется не достаточной. У судьи ушла минута только на то, чтобы перечислить все травмы, нанесенные ребенку животным.
Собака напала на ребенка, когда девочка возвращалась со школы. В заборе была огромная дырка, и пес постоянно мог выходить на улицу. Именно это стало причиной случившегося.
Уже в суде мать девочки заявила, что после укуса ее дочка стала замкнутой, мало разговаривает и к тому же почти не выходит из дома. Но, как выяснилось, проблемы со здоровьем были у ребенка и до укуса собаки.
С 2011 года она наблюдалась у психиатра по поводу легкой умственной отсталости и нарушения речи. В свою очередь мама ребенка утверждает, что ситуация со здоровьем после нападения животного резко ухудшилась. В качестве компенсации морального вреда она хотела получить полмиллиона рублей. Помощник прокурора города Златоуст посчитал такие требование завешенными.
Компенсация в 80 тысяч рублей даже на первый взгляд кажется маленькой. Кроме того по некоторым данным психиатрическая экпертиза девочки была проведена не в надлежащем объеме.
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