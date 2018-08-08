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Смотрите на реакцию малышки, когда мама заставила ее оттирать фломастеры с подоконника
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Смотрите на реакцию малышки, когда мама заставила ее оттирать фломастеры с подоконника 

Letidor.ru 57 минут назад
Фото: Letidor.ru
Выражение лица этой крохи никого не сможет оставить равнодушным!
Нет никого на свете для мамы дороже, чем ее прелестные дети, правда, малыши умеют не только радовать своих родителей, иногда их поведение очень расстраивает мам и пап.
Героиня этого видео так разгневала свою маму, что та решила проучить свою любимую кроху. Девочка настолько сильно любит рисовать, что увлеклась и разрисовала почти все стены и подоконники в доме, за что мама заставила стирать юную художницу своих творения.
Когда девушка подошла к дочери, чтобы заснять ее на видео, кроха обернулась и поразила маму своим выражением лица.
Такого серьезного лица интернет еще никогда не видел, а скупая слеза малышки окончательно влюбила в нее пользователей Сети.
В полной версии ролика девушка рассказала, что считает себя в такие моменты настоящим диктатором, но просто уже больше не могла объяснять своим детям, почему рисовать на стенах нельзя. У нее трое прекрасных детей, и все они тяготеют к живописи.
Смотрите на реакцию этой очаровательной малышки в видео!
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